Σουηδία: Αυτόνομο λεωφορείο της τουρκικής Karsan συγκρούστηκε την πρώτη ημέρα λειτουργίας του

Αυτόνομο λεωφορείο της τουρκικής Karsan συγκρούστηκε με τραμ στο Γκέτεμποργκ της Σουηδίας τη Δευτέρα, μόλις μία ώρα μετά την έναρξη μεταφοράς επιβατών με εισιτήριο, σύμφωνα με τον οργανισμό δημόσιων συγκοινωνιών της πόλης.

«Το λεωφορείο φρέναρε και χτυπήθηκε από το τραμ», δήλωσε ο εκπρόσωπος της Vasttrafik, Πάτρικ Τσι. Από τη σύγκρουση δεν υπήρξαν τραυματισμοί.

Το περιστατικό εγείρει ερωτήματα σχετικά με την ενσωμάτωση αυτόνομων οχημάτων στην αστική κυκλοφορία, την ώρα που το Γκέτεμποργκ ξεκίνησε πιλοτικό πρόγραμμα διάρκειας ενός έτους για αυτόνομες δημόσιες μεταφορές με το ηλεκτρικό λεωφορείο e-ATAK της Karsan.

Η εταιρεία Karsan δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα για σχόλιο.

Πλάνα που μεταδόθηκαν από τη δημόσια τηλεόραση SVT έδειξαν ζημιές στο λεωφορείο και προειδοποιητική πινακίδα στο πίσω μέρος με το μήνυμα: «Κρατήστε απόσταση! Το λεωφορείο μπορεί να φρενάρει απότομα».

Ο εκπρόσωπος της Vasttrafik ανέφερε ότι οι συνθήκες του ατυχήματος διερευνώνται, προσθέτοντας ότι «στο λεωφορείο υπήρχε οδηγός ασφαλείας, έτοιμος να αναλάβει τον έλεγχο αν χρειαστεί».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.