Η παχυσαρκία πρέπει να αντιμετωπίζεται για να προλάβουμε τα καρδιαγγειακά επεισόδια

Η θέση ενός καρδιολόγου σε μια συζήτηση για την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας είναι κομβικός όπως εξηγεί στο Skai.gr ο καθηγητής καρδιολογίας Χαράλαμπος Βλαχόπουλος ο οποίος μεταξύ άλλων τονίζει πως «ο καρδιολόγος κατέχει κεντρικό ρόλο σε μία συζήτηση για την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας, καθώς αυτή αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους τροποποιήσιμους παράγοντες καρδιαγγειακού κινδύνου. Γνωρίζουμε ότι ο αυξημένος Δείκτης Μάζας Σώματος (ΔΜΣ) συνδέεται με περίπου 30% μεγαλύτερο κίνδυνο εγκεφαλικού και 50% μεγαλύτερο κίνδυνο εμφράγματος. Η έγκαιρη αντιμετώπιση της παχυσαρκίας μπορεί να προλάβει σοβαρά καρδιαγγειακά συμβάματα και να βελτιώσει τη συνολική υγεία του ασθενούς».

Το ερώτημα που εύλογα γεννάται είναι : μπορούμε να προλάβουμε ένα εγκεφαλικό γνωρίζοντας το ΔΜΣ και την περίμετρο μέσης ενός ατόμου;

Όντως ο ΔΜΣ και η αυξημένη περίμετρος μέσης αποτελούν δείκτες καρδιαγγειακού κινδύνου; Στο ερώτημα αυτό ο κος Βλαχόπουλος είναι ξεκάθαρος τονίζοντας πως τόσο ο ΔΜΣ όσο και η περίμετρος μέσης ενός ατόμου αποτελούν σημαντικούς δείκτες καρδιαγγειακού κινδύνου. «Ο αυξημένος ΔΜΣ σχετίζεται με σημαντική αύξηση του κινδύνου τόσο για έμφραγμα όσο και για εγκεφαλικό. Ωστόσο, η περίμετρος μέσης φαίνεται να προβλέπει καλύτερα τον κίνδυνο από τον ΔΜΣ, γιατί δείχνει το κοιλιακό λίπος. Μελέτες έχουν δείξει ότι όσο αυξάνεται η περίμετρος μέσης, αυξάνεται και ο κίνδυνος εμφράγματος και εγκεφαλικού, ακόμη και σε άτομα με φυσιολογικό βάρος. Αξίζει να σημειωθεί πως κάθε αύξηση της περιμέτρου μέσης κατά 10 εκατοστά σχετίζεται με αύξηση του κινδύνου για εγκεφαλικό κατά 10%, ενώ ο συνολικός καρδιαγγειακός κίνδυνος αυξάνεται κατά 5%.Η μέτρηση αυτών των δεικτών μάς βοηθά να εντοπίσουμε έγκαιρα τα άτομα υψηλού κινδύνου και να παρέμβουμε προληπτικά», επισημάνει ο κος Βλαχόπουλος.

Χάνοντας το επιπλέον βάρος μας, μπορούμε να προλάβουμε ένα εγκεφαλικό τονίζουν οι ειδικοί που προσθέτουν πως η αντιμετώπιση της παχυσαρκίας μπορεί να μειώσει τον καρδιαγγειακό κίνδυνο και την εμφάνιση καρδιαγγειακών συμβαμάτων. Όπως εξηγεί ο κος Βλαχόπουλος «Η απώλεια βάρους μειώνει σημαντικά τον καρδιαγγειακό κίνδυνο. Ωστόσο δεν έχει σημασία μόνο πόσα κιλά δείχνει η ζυγαριά, αλλά κυρίως που βρίσκεται το λίπος. Το κοιλιακό λίπος λειτουργεί σαν ένα «ορμονικό εργοστάσιο» φλεγμονής που αυξάνει την πίεση, το σάκχαρο και τη χοληστερόλη και τελικά τον κίνδυνο εμφράγματος και εγκεφαλικού. Άτομα με κοιλιακή παχυσαρκία φαίνεται να έχουν έως διπλάσιο κίνδυνο εμφράγματος σε σχέση με όσους είχαν φυσιολογικές τιμές. Γίνεται λοιπόν εύκολα αντιληπτό, ότι η απώλεια του υπερβάλλοντος σωματικού βάρους, και ιδιαίτερα η μείωση του κοιλιακού λίπους, οδηγεί τόσο άμεσα όσο και έμμεσα σε σημαντική μείωση του καρδιαγγειακού κινδύνου».

Είναι πλέον ξεκάθαρο για τους ειδικούς πως η απώλεια βάρους είναι ισχυρό μέτρο πρόληψης . Αν ένας άνθρωπος καταφέρει να μειώσει το βάρος και την περίμετρο μέσης του, με παρακολούθηση από γιατρό, διατροφή, άσκηση και φαρμακοθεραπεία, μπορεί να προλάβει τις ανεπιθύμητες επιπλοκές… ρωτήσαμε τον κο Βλαχόπουλο . «Η απώλεια βάρους και ιδιαίτερα η μείωση της περιμέτρου μέσης αποτελούν σημαντικό μέτρο πρόληψης τόσο άμεσα αλλά και έμμεσα, αφού η μείωση του κοιλιακού λίπους βελτιώνει την ρύθμιση και των υπόλοιπων τροποποιήσιμων παραγόντων καρδιαγγειακού κινδύνου, όπως η αρτηριακή πίεση και το σάκχαρο. Με σωστή ιατρική παρακολούθηση, υγιεινή διατροφή, άσκηση και όπου χρειάζεται φαρμακευτική αγωγή, μπορούμε να μειώσουμε σημαντικά τον κίνδυνο καρδιαγγειακών επιπλοκών. Οι νεότερες φαρμακευτικές θεραπείες για την παχυσαρκία επιτυγχάνουν απώλεια βάρους έως και 20%, με παράλληλη μείωση των σοβαρών καρδιαγγειακών συμβαμάτων περίπου κατά 20% σε ασθενείς υψηλού κινδύνου», καταλήγει ο καθηγητής καρδιολογίας.

Δείτε αναλυτικά όσα δήλωσε στην συνέντευξη του με τον κύριο Κεφαλογιάννη, παρακολουθώντας το σχετικό video.