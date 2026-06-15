Όπου Υπάρχει Ελλάδα: Οι Κυκλάδες σε πρώτο πλάνο - Δείτε το trailer

Σήμερα, Δευτέρα 15 Ιουνίου στις 15.00, η δημοσιογραφική ομάδα του «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» σαλπάρει για Κυκλάδες για να παρουσιάσει ενδιαφέροντα ρεπορτάζ και ιστορίες από Μύκονο, Τήνο, Σύρο και Άνδρο. Από το studio, συντονίζει ο Γιάννης Τσιμιτσέλης.

Η Μύκονος αποτελεί αναμφίβολα τη ναυαρχίδα του ελληνικού τουρισμού. Κάθε χρόνο υποδέχεται περισσότερους από ένα εκατομμύριο επισκέπτες, ενώ αν συνυπολογιστούν και οι επιβάτες της κρουαζιέρας, ο συνολικός αριθμός αγγίζει τα 2,5 εκατομμύρια. Πίσω όμως από αυτή την τουριστική βιομηχανία βρίσκονται οι αφανείς ήρωες της σεζόν: οι χιλιάδες εργαζόμενοι που δραστηριοποιούνται σε ξενοδοχεία, εστιατόρια, καταστήματα και υπηρεσίες.

Στην Τήνο, εδώ και χρόνια, χιλιάδες κατσίκια κυκλοφορούν ελεύθερα σε βουνά, πλαγιές και αγροτικές περιοχές. Το εύλογο ερώτημα που προκύπτει είναι: πώς έφτασε το νησί να μετρά τόσο μεγάλο αριθμό ανεπιτήρητων ζώων;

Στα καλντερίμια της Άνω Σύρου, ο χρόνος μοιάζει να κρατά ακόμη τον ήχο του μπουζουκιού. Εδώ η ιστορία του Μάρκου Βαμβακάρη συναντά το σήμερα - το ρεμπέτικο ζει μέσα από τις παρέες, τα τραγούδια και τους ανθρώπους του νησιού.

Η Άνδρος ξεχωρίζει για την πλούσια βλάστηση, τους καταρράκτες, τα εντυπωσιακά μονοπάτια και τις παραλίες με τα κρυστάλλινα νερά. Μόλις δύο ώρες από την Αθήνα, η Άνδρος συνεχίζει να αποτελεί αγαπημένο προορισμό για όσους αναζητούν αυθεντικές καλοκαιρινές αποδράσεις. Βόλτες με σκάφος, αμέτρητες βουτιές, στιγμές χαλάρωσης κάτω από τον ήλιο και εικόνες που συνδυάζουν βουνό και θάλασσα δημιουργούν μια αξέχαστη εμπειρία.

Δείτε το trailer:

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.