Ιράν και Ομάν εξετάζουν την επιβολή «τελών υπηρεσιών» σε πλοία στο Ορμούζ

Συνομιλίες με το Ομάν για την επιβολή τελών υπηρεσιών σε πλοία που διέρχονται από το Στενό του Ορμούζ διεξάγει το Ιράν, σύμφωνα με τους New York Times, με το δημοσίευμα να αναφέρει ότι ενδέχεται το κράτος του Κόλπου, που είναι σύμμαχος των ΗΠΑ, να συμμετάσχει στα έσοδα.

Το δημοσίευμα αναφέρει επίσης ότι, παρά τις πιέσεις της Ουάσιγκτον για αποκατάσταση της ελεύθερης ναυσιπλοΐας στη θαλάσσια οδό που βρίσκεται υπό αποκλεισμό, οι δύο πλευρές εξετάζουν ένα μοντέλο χρεώσεων για υπηρεσίες που παρέχονται στα διερχόμενα πλοία.

Η αμερικανική εφημερίδα αναφέρει επίσης, επικαλούμενη δυο πηγές με γνώση των συνομιλιών, ότι οι συζητήσεις αφορούν «τέλη υπηρεσιών» και όχι «διόδια διέλευσης». Σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, τα διόδια απαγορεύονται για τη διέλευση από διεθνή ύδατα, ενώ η επιβολή τελών για πραγματικές υπηρεσίες, όπως διαχείριση αποβλήτων ή λιμενικές υπηρεσίες, επιτρέπεται υπό προϋποθέσεις.

Ωστόσο, ειδικοί τονίζουν ότι αν τα τέλη ουσιαστικά λειτουργούν ως συγκαλυμμένα διόδια, τότε δεν θεωρούνται νόμιμα.

Η Σύμβαση του ΟΗΕ για το Δίκαιο της Θάλασσας του 1982 κατοχυρώνει το δικαίωμα ελεύθερης διέλευσης πλοίων από διεθνή στενά, υπό την προϋπόθεση ότι τηρούνται κανόνες ασφάλειας και περιβαλλοντικής προστασίας. Το Ιράν δεν έχει υπογράψει τη σύμβαση, ενώ το Ομάν είναι συμβαλλόμενο μέρος. Ωστόσο, οι αρχές της σύμβασης θεωρούνται ευρέως ως εθιμικό διεθνές δίκαιο.

Το Ομάν, στενός σύμμαχος των ΗΠΑ, είχε αρχικά απορρίψει την ιδέα συνεργασίας με το Ιράν στο Στενό του Ορμούζ, ωστόσο σύμφωνα με δηλώσεις Ιρανών αξιωματούχων, το Μουσκάτ φαίνεται πλέον να θεωρεί ότι το σχέδιο θα μπορούσε να αποφέρει οικονομικά οφέλη και εμφανίζεται πρόθυμο να το προωθήσει τόσο προς τις υπόλοιπες χώρες του Κόλπου όσο και προς τις Ηνωμένες Πολιτείες.



Πηγή: skai.gr

