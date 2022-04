Τρεις άνθρωποι τραυματίσθηκαν από σφαίρες κατά την διάρκεια σφοδρών συγκρούσεων σήμερα στην πόλη Νορσέπινγκ της νοτιοδυτικής Σουηδίας ανάμεσα στις δυνάμεις ασφαλείας και διαδηλωτές που διαμαρτύρονταν κατά οργάνωσης της άκρας δεξιάς που ασχολείται με το κάψιμο του κορανίου, ανακοίνωσε η σουηδική αστυνομία.

«Η αστυνομία εκτόξευσε προειδοποιητικά πυρά.

Τρία άτομα φαίνεται ότι χτυπήθηκαν από σφαίρες που εξοστρακίσθηκαν και νοσηλεύονται», αναφέρεται σε ανακοίνωση της αστυνομίας στην οποία διευκρινίζεται ότι οι τρεις, των οποίων η κατάσταση δεν είναι γνωστή, τελούν «υπό καθεστώς σύλληψης, ως ύποπτοι για εγκληματικές ενέργειες».

Είναι η δεύτερη φορά σε τέσσερις ημέρες που σημειώνονται τέτοιου είδους συγκρούσεις στο Νορσέπινγκ.

Την πρώτη φορά, οι διαδηλωτές διαμαρτύρονταν κατά συγκέντρωσης του αντιμεταναστευτικού, αντιμουσουλμανικού κινήματος «Σκληρή Γραμμή» του Δανο-Σουηδού Ράσμους Παλουντάν.

Σήμερα, οι διαδηλωτές διαμαρτύρονταν εν όψει μίας ακόμη συγκέντρωσης της «Σκληρής Γραμμής», την οποία τελικά ματαίωσε ο Ράσμους Παλουντάν.

Ο Δανο-Σουηδός σκοπεύει να είναι υποψήφιος στις σουηδικές βουλευτικές εκλογές του Σεπτεμβρίου, αλλά προς το παρόν δεν έχει συγκεντρώσει τις απαιτούμενες υπογραφές για να υποβάλει υποψηφιότητα. Αυτό το διάστημα κάνει περιοδεία στην Σουηδία και επισκέπτεται συνοικίες με μουσουλμανικό πληθυσμό για να κάψει το κοράνι.

Το 2019, ο Ράσμους Παλουντάν, ο οποίος έχει καταδικασθεί για ρατσιστικές ύβρεις, είχε δοκιμάσει την τύχη του στις εκλογές στην Δανία, όπου δεν κατόρθωσε να συγκεντρώσει ούτε 10.000 ψήφους.

