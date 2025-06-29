Η αμερικανική κυβέρνηση έθεσε σε εφαρμογή το σαββατοκύριακο κυρώσεις σε βάρος της κυβέρνησης του Σουδάν, εξαιτίας της φερόμενης χρήση χημικών όπλων στον πόλεμο του στρατού με τους παραστρατιωτικούς, σύμφωνα με επίσημα έγγραφα.

Το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ κατηγόρησε τον Μάιο το Σουδάν ότι έκανε χρήση χημικών όπλων το 2024, χωρίς να διευκρινίσει ούτε πότε ακριβώς, ούτε πού ακριβώς, απαιτώντας η κυβέρνηση να τη «σταματήσει».

Σε ενημερωτικό σημείωμά του που φέρει προχθεσινή ημερομηνία, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ επιβεβαίωσε πως τέθηκαν σε ισχύ, για τουλάχιστον έναν χρόνο, οι κυρώσεις σε βάρος της κυβέρνησης του Σουδάν, αν και προβλέπονται εξαιρέσεις για την επείγουσα ανθρωπιστική βοήθεια και για τα αγροτικά προϊόντα.

Σύμφωνα με το έγγραφο αυτό, οι κυρώσεις συμπεριλαμβάνουν τη διακοπή κάθε πώλησης όπλων ή πυρομαχικών στη σουδανική κυβέρνηση, την άρνηση πρόσβασης σε πιστώσεις και την απαγόρευση κάθε εξαγωγής προϊόντων τεχνολογίας αιχμής.

Τον Ιανουάριο, δημοσίευμα της εφημερίδας New York Times, που επικαλέστηκε Αμερικανούς κυβερνητικούς αξιωματούχους, ανέφερε πως οι σουδανικές ένοπλες δυνάμεις χρησιμοποίησαν χημικά όπλα –πιο συγκεκριμένα, όπλα χλωρίου– τουλάχιστον δυο φορές εναντίον παραστρατιωτικών σε απομονωμένες περιοχές του Σουδάν, με τη σύμφωνη γνώμη του de facto αρχηγού του κράτους, του στρατηγού Άμπντελ Φάταχ αλ Μπουρχάν.

«Κατόπιν της περιόδου ενημέρωσης του Κογκρέσου, 15 ημερών, οι ΗΠΑ θα επιβάλλουν κυρώσεις στο Σουδάν, συμπεριλαμβανομένων περιορισμών στις αμερικανικές εξαγωγές στο Σουδάν και στην πρόσβαση (του) σε πιστωτικές γραμμές της αμερικανικής κυβέρνησης», ανέφερε τον Μάιο εκπρόσωπος της αμερικανικής διπλωματίας.

Το Σουδάν σπαράσσεται από τον πόλεμο

Από τον Απρίλιο του 2023, το Σουδάν σπαράσσεται από τον πόλεμο ανάμεσα στον τακτικό στρατό, με επικεφαλής τον στρατηγό Μπουρχάν, και τους παραστρατιωτικούς των Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης (ΔΤΥ), με επικεφαλής τον στρατηγό Μοχάμεντ Χαμντάν Ντάγκλο, άλλοτε δεξί του χέρι.

Η ένοπλη σύρραξη έχει στοιχίσει τη ζωή σε δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους, έχει ξεριζώσει 13 εκατομμύρια άλλους και έχει προκαλέσει αυτή που ο ΟΗΕ χαρακτηρίζει τη «χειρότερη ανθρωπιστική κρίση» στον κόσμο.

Η κυβέρνηση του στρατηγού Μπουρχάν διέψευσε πως έγινε χρήση χημικών όπλων σε επιχειρήσεις εναντίον παραστρατιωτικών. Εκπρόσωπός της χαρακτήρισε «ανυπόστατες κατηγορίες» όσα ανέφερε η Ουάσιγκτον, κατηγορώντας τη για «πολιτικό εκβιασμό» και «εσκεμμένη παραποίηση των γεγονότων».

Από τον Μάιο του 2024, οι ΔΤΥ, που ελέγχουν σχεδόν όλη την αχανή περιοχή Νταρφούρ, στο δυτικό τμήμα της χώρας, πολιορκούν την Ελ Φάσερ, πόλη σχεδόν ενός εκατομμυρίου κατοίκων.

Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, ο Αντόνιο Γκουτέρες, ανακοίνωσε προχθές Παρασκευή πως εργάζεται για να τεθεί σε εφαρμογή ανθρωπιστική κατάπαυση του πυρός για μια εβδομάδα στη Φάσερ, όπου άμαχοι «πεθαίνουν από την πείνα» και η κατάσταση είναι «δραματική», όπως τόνισε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

