Πάνω από 100 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και εκατοντάδες ακόμη τραυματίστηκαν σε αεροπορική επιδρομή που εξαπέλυσε ο στρατός χθες, Δευτέρα, σε αγορά σε πόλη του Βορείου Νταρφούρ, στο δυτικό Σουδάν, όπως ανακοίνωσε οργάνωση φιλοδημοκρατικών δικηγόρων.

«Η αεροπορική επιδρομή έγινε την ημέρα της εβδομαδιαίας αγοράς στην πόλη, όπου οι κάτοικοι διαφόρων γειτονικών χωριών συρρέουν για να κάνουν τα ψώνια τους, προκαλώντας τον θάνατο πάνω από 100 ανθρώπων και τραυματίζοντας εκατοντάδες άλλους, συμπεριλαμβανομένων γυναικών και παιδιών», ανακοίνωσε η οργάνωση Emergency Lawyers, η οποία καταγράφει τις ωμότητες που διαπράττονται από το ξέσπασμα πριν από 20 μήνες του πολέμου στο Σουδάν ανάμεσα στον τακτικό στρατό και τους παραστρατιωτικούς των Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης (FSR/RSF).

Η επιδρομή έγινε στην Καμπκαμπίγια, σε απόσταση περίπου 180 χιλιομέτρων δυτικά της Ελ Φάσερ, πρωτεύουσας της πολιτείας του Βορείου Νταρφούρ, που βρίσκεται υπό τον έλεγχο των παραστρατιωτικών FSR από τον Μάιο.

Παράλληλα, μη επανδρωμένο εναέριο όχημα (drone) που δεν αναγνωρίστηκε και συνετρίβη στο Βόρειο Κορντοφάν στις 26 Νοεμβρίου, στο κεντρικό Σουδάν, εξερράγη χθες το βράδυ σκοτώνοντας έξι ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένων παιδιών, και τραυματίζοντας άλλους τρεις, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Παράλληλα στη Νιάλα, πρωτεύουσα του Νοτίου Νταρφούρ και δεύτερη σε πληθυσμό πόλη του Σουδάν, έγιναν «τυφλά αεροπορικά πλήγματα» με τη χρήση βαρελιών με εκρηκτικά σε τρεις συνοικίες, πρόσθεσε η ίδια πηγή.

Οι επιθέσεις αυτές εντάσσονται σε μια «συνεχή εκστρατεία κλιμάκωσης, σε αντίθεση με τις βεβαιώσεις, σύμφωνα με τις οποίες τα αεροπορικά πλήγματα έχουν μόνον στρατιωτικούς στόχους, ενώ οι επιδρομές επικεντρώνονται σκοπίμως σε πυκνοκατοικημένες περιοχές», καταγγέλλουν επίσης οι φιλοδημοκρατικοί δικηγόροι στην ανακοίνωσή τους.

Ο τακτικός στρατός, υπό την ηγεσία του στρατηγού Άμπντελ Φάταχ αλ Μπουρχάν, και οι παραστρατιωτικοί των FSR υπό τον πρώην σύμμαχό του και άλλοτε αναπληρωτή του, τον στρατηγό Μοχάμεντ Χαμντάν Νταγκλό, έχουν κατηγορηθεί ότι βάζουν σκοπίμως στο στόχαστρο αμάχους και βομβαρδίζουν αδιακρίτως κατοικημένες περιοχές από τότε που ξέσπασε η σύγκρουση ανάμεσά τους, τον Απρίλιο του 2023.

Ο πόλεμος έχει στοιχίσει τη ζωή σε δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους, έχει αναγκάσει να εγκαταλείψουν τις εστίες τους πάνω από 11 εκατομμύρια άνθρωποι και έχει προκαλέσει μια από τις χειρότερες ανθρωπιστικές κρίσεις της σύγχρονης ιστορίας, σύμφωνα με τον ΟΗΕ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.