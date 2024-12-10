Reuters: Εξώ από τη Δαμασκό οι ισραηλινές δυνάμεις - Διαψεύδει το Τελ Αβίβ

Σε απόσταση 25 χιλιομέτρων από την πρωτεύουσα της Συρίας, Δαμασκό, βρίσκονται τεθωρακισμένα των ισραηλινών δυνάμεων αναφέρει το Reuters επικαλούμενο δύο περιφερειακές πηγές ασφαλείας και μία πηγή ασφαλείας της Συρίας.

Σύμφωνα με τις συγκεκριμένε πηγές κινούνται νοτιοδυτικά της Δαμασκού, αφότου το Ισραήλ κατέλαβε μια ουδέτερη ζώνη στη νότια Συρία και ξεκίνησε αεροπορικές επιδρομές στο συριακό στρατό και αεροπορικές βάσεις κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Tα ισραηλινά στρατεύματα φαίνεται ότι έχουν φτάσει ακόμα και στην Κατάνα, η οποία βρίσκεται 10 χιλιόμετρα μέσα στο έδαφος της Συρίας ανατολικά μιας αποστρατιωτικοποιημένης ζώνης που χωρίζει τα κατεχόμενα από το Ισραήλ Υψίπεδα του Γκολάν από τη Συρία.

Οι συγκεκριμένες πηγές δήλωσαν στο Reuters ότι ισραηλινά αεροπλάνα βομβάρδισαν τουλάχιστον τρεις μεγάλες βάσεις του συριακού στρατού που στέγαζαν δεκάδες ελικόπτερα και αεροσκάφη στο μεγαλύτερο κύμα τέτοιων επιθέσεων σε αεροπορικές βάσεις μετά την ανατροπή του Μπασάρ αλ Άσαντ.

#عاجل التقارير المتداولة في بعض وسائل الإعلام والتي تزعم تقدم أو اقتراب قوات جيش الدفاع نحو دمشق غير صحيحة على الإطلاق.



قوات جيش الدفاع تتواجد داخل المنطقة العازلة وفي نقاط دفاعية قريبة من الحدود بهدف حماية الحدود الاسرائيلية — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) December 10, 2024

Διαψεύδουν οι IDF

Ο Ισραηλινός Στρατός πάντως διέψευσε το δημοσίευμα, επιμένοντας ότι οι IDF επιχειρούν μόνο εντός της ουδέτερης ζώνης στα σύνορα μεταξύ Ισραήλ και Συρίας στα Υψίπεδα του Γκολάν.

«Οι αναφορές που κυκλοφορούν σε ορισμένα μέσα ενημέρωσης οι οποίες υποστηρίζουν ότι στρατεύματα του Ισραηλινού Στρατού προχωρούν ή πλησιάζουν στη Δαμασκό είναι εντελώς εσφαλμένες», σημείωσε ο συνταγματάρχης Αβιτσέι Αντράε ο αραβόγλωσσος εκπρόσωπος των IDF στο X.

«Τα στρατεύματα του IDF είναι παρόντα εντός της ουδέτερης ζώνης και σε αμυντικές θέσεις κοντά στα σύνορα προκειμένου να προστατεύσουν τα ισραηλινά σύνορα», πρόσθεσε.

Πηγή: skai.gr

