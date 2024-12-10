Βουλευτής, μέλος του ομοσπονδιακού Κογκρέσου του Μεξικού, δολοφονήθηκε χθες Δευτέρα στην πολιτεία Βερακρούς (ανατολικά), ανακοίνωσαν οι τοπικές εισαγγελικές αρχές.

Ο Μπενίτο Άγουας Ατλάουα τραυματίστηκε θανάσιμα στη Σονγκόλικα, που εκπροσωπούσε στην μεξικανική κάτω Βουλή. Αφού διακομίστηκε σε νοσοκομείο, «δυστυχώς απεβίωσε εξαιτίας επιπλοκών των τραυματισμών που υπέστη σε επίθεση με πυροβόλο όπλο», ανέφερε η εισαγγελία.

Στον τόπο του εγκλήματος βρέθηκε το πτώμα άλλου ενός άνδρα.

Δεν έχει δοθεί από τις αρχές καμιά πληροφορία για τις περιστάσεις της επίθεσης, ούτε για τον δράστη ή τους δράστες.

Ποιο ήταν το θύμα

Ο δολοφονημένος βουλευτής ήταν μέλος του Πράσινου Οικολογικού Κόμματος του Μεξικού (PVEM), το οποίο μαζί με το Εργατικό Κόμμα (PT) και το MORENA, την παράταξη στην οποία ανήκει η νέα πρόεδρος της κεντροαριστεράς Κλαούδια Σέινμπαουμ, ανήκει στη συμμαχία που ελέγχει και τα δυο σώματα του μεξικανικού Κογκρέσου.

«Καλούμε τις αρχές να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα ώστε αυτή η ειδεχθής πράξη να μη μείνει ατιμώρητη. Η ασφάλεια και ο σεβασμός πρέπει να είναι πυλώνες της μεξικανικής πολιτικής», τόνισε το PVEM μέσω X.

Η Βερακρούς, στις ακτές στον Κόλπο του Μεξικού, διεκδικείται από συμμορίες εξαιτίας της στρατηγικής τοποθεσίας της όσον αφορά την εμπορία ναρκωτικών προς τις ΗΠΑ και τη διέλευση παράτυπων μεταναστών.

Στο Μεξικό έχουν διαπραχθεί πάνω από 450.000 ανθρωποκτονίες από το 2006, όταν κηρύχθηκε ο λεγόμενος «πόλεμος κατά των ναρκωτικών», με την ανάπτυξη των ενόπλων δυνάμεων στο εσωτερικό για να παταχθούν τα καρτέλ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.