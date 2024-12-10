Τηλεφωνική επικοινωνία Ερντογάν - Ρούτε για τη Συρία

Ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν συζήτησε τις τελευταίες εξελίξεις στη Συρία σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε την Τρίτη με τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε, όπως ανακοίνωσε το γραφείο του σύμφωνα με την τουρκική προεδρία.

«Κατά τη διάρκεια της κλήσης, ο πρόεδρος Ερντογάν δήλωσε ότι η Τουρκία θα συνεχίσει να κάνει ό,τι περνάει από το χέρι της για την εγκαθίδρυση μιας ενωμένης και απαλλαγμένης από την τρομοκρατία Συρίας», ανέφερε το γραφείο της τουρκικής προεδρίας σε ανάρτησή του στο Χ.

Πηγή: skai.gr

