Ο Μάικ Τζόνσον, ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων, προσκάλεσε χθες Σάββατο τον Ντόναλντ Τραμπ να εκφωνήσει ομιλία ενώπιον των δυο σωμάτων του Κογκρέσου την 4η Μαρτίου, την πρώτη του αφότου επέστρεψε στην εξουσία νωρίτερα αυτή την εβδομάδα στις ΗΠΑ.

Ο κ. Τζόνσον απηύθυνε επιστολή στον πρόεδρο Τραμπ για να τον προκαλέσει «να μοιραστεί το όραμά του "Πρώτα η Αμερική" για το κοινοβουλευτικό μας μέλλον».

Το κείμενο υμνεί «τον ισχυρό ηγετικό ρόλο» του Ντόναλντ Τραμπ και την «τολμηρή δράση» του την πρώτη εβδομάδα της θητείας του και διαβεβαιώνει πως «η χρυσή εποχή της Αμερικής άρχισε», επαναλαμβάνοντας έκφραση που χρησιμοποίησε ο 47ος πρόεδρος στην ομιλία του μετά την ορκωμοσία.

Το Ρεπουμπλικανικό κόμμα του Ντόναλντ Τραμπ διαθέτει πλειοψηφία και στα δυο σώματα του αμερικανικού κοινοβουλίου.

Ο νέος πρόεδρος απουσιάζει από την Ουάσιγκτον από προχθές Παρασκευή. Αρχικά πήγε σε πολιτείες που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές, πρώτα στη Βόρεια Καρολίνα, που χτύπησε ακραίο καιρικό φαινόμενο στα τέλη Σεπτεμβρίου, κατόπιν στην Καλιφόρνια, που συνεχίζει να δοκιμάζεται από καταστροφικές και πολύνεκρες πυρκαγιές. Κατόπιν αναχώρησε για το Λας Βέγκας, στη Νεβάδα, όπου προγραμμάτιζε να μιλήσει σε δημόσια εκδήλωση πιο εορταστικού, επινίκιου χαρακτήρα, σε καζίνο της πόλης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.