Η Πολωνία αντιδρά για τον χαρακτηρισμό του Ναβρότσκι από το The Times of Israel

Η πολωνική διπλωματία ανακοίνωσε σήμερα ότι διαμαρτυρήθηκε στο ισραηλινό μέσο ενημέρωσης The Times of Israel επειδή αποκάλεσε «αναθεωρητή του Ολοκαυτώματος» τον νεοεκλεγέντα πρόεδρο της Πολωνίας, εθνικιστή Κάρολ Ναβρότσκι.

Ο ιστορικός Ναβρότσκι, υποψήφιος του εθνικιστικού κόμματος της αντιπολίτευσης PiS, έλαβε το 50,89% των ψήφων έναντι 49,11% του ευρωπαϊστή Ραφάλ Τρασκόφσκι στον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών της Κυριακής.

Τη Δευτέρα, η εφημερίδα The Times of Israel χρησιμοποίησε τον όρο «αναθεωρητής του Ολοκαυτώματος» σε τίτλο άρθρου της για τη νίκη του Ναβρότσκι, κατηγορώντας τον ότι έκανε αυτόν τον αναθεωρητισμό «μέρος της προεκλογικής του εκστρατείας».

Σε επιστολή που έστειλε στο ισραηλινό μμε η πολωνική πρεσβεία στο Τελ Αβίβ αναφέρει: «ζητούμε να μην χρησιμοποιείται αυτός ο όρος, διαμαρτυρόμαστε γι΄αυτόν», δήλωσε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών της φιλοευρωπαϊκής πολωνικής κυβέρνησης. «Αναγνωρίζουμε το δικαίωμα του συντάκτη να εκφέρει κρίση, αλλά η εν λόγω κρίση, με τη χρήση ακριβώς αυτού του (συγκεκριμένου) όρου, προκαλεί πολύ επικίνδυνες συσχετίσεις - ιδιαίτερα στην Πολωνία», τόνισε ο Πάβελ Βρόνσκι, σύμφωνα με το πολωνικό πρακτορείο ειδήσεων PAP.

Οι Times of Israel καταδίκασαν ιδιαίτερα την κριτική του Ναβρότσκι προς ιστορικούς που ερευνούν τη συμμετοχή Πολωνών σε εγκλήματα εναντίον των Εβραίων κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου.

Επιδιώκοντας εκλογική υποστήριξη από υποστηρικτές ενός μικρού κόμματος με υπερεθνικιστικές, αντιουκρανικές και αντισημιτικές απόψεις, ο Ναβρότσκι διαβεβαίωσε σύμφωνα με την ιστοσελίδα του κόμματος, ότι σκόπευε να συνεχίσει «να υπερασπίζεται το καλό όνομα της Πολωνίας και των Πολωνών ενάντια σε όλες τις απεχθείς επιθέσεις ανθρώπων όπως ο Γκραμπόφσκι, ο Γκρος ή η Ένγκελκινγκ».

Η Μπάρμπαρα Ένγκελκινγκ, πρόεδρος του Συμβουλίου του Μουσείου Άουσβιτς-Μπίρκεναου, ο Γιαν Γκραμπόφσκι του Πανεπιστημίου της Οτάβα και ο Αμερικανός ιστορικός Γιαν Τόμας Γκρος είχαν κατηγορηθεί στην Πολωνία για δυσφήμιση του πολωνικού έθνους, αλλά δικαστήρια απέρριψαν τις κατηγορίες.

Κάτοχος διδακτορικού στην Ιστορία, ο Ναβρότσκι διετέλεσε διευθυντής του Μουσείου του Β' Παγκοσμίου Πολέμου στο Γκντανσκ από το 2017 έως το 2021.

Από το 2021, είναι επικεφαλής του Ινστιτούτου Εθνικής Μνήμης (IPN), το οποίο διερευνά ναζιστικά και κομμουνιστικά εγκλήματα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.