Μια 69χρονη γυναίκα από το Νιούκαστλ, η Σούζαν Έντουαρντς, κατήγγειλε στην εφημερίδα Newcastle Chronicle ότι απογοητεύτηκε κατάφορα από τις διακοπές της στην Κέρκυρα, επειδή το ξενοδοχείο, όπου διέμεινε, δεν προσέφερε αγγλικό φαγητό.

Η Σούζαν ταξίδεψε στο ελληνικό νησί με την κόρη της και τρεις συγγενείς της σε ένα all-inclusive πακέτο διακοπών μέσω της TUI. Όμως, όπως είπε, οι διακοπές έγιναν «φρικτές» από την πρώτη μέρα, καθώς δεν υπήρχαν επιλογές φαγητού που να τους αρέσουν.

Όπως περιέγραψε, το ξενοδοχείο δεν προσέφερε αγγλικό πρωινό ή φαγητά με τα οποία να ήταν εξοικειωμένοι οι Βρετανοί επισκέπτες. Η ίδια είπε ότι «αηδίασε βλέποντας το ρύζι κάθε μέρα» και ισχυρίστηκε πως αναγκάστηκε να πληρώσει επιπλέον 450 λίρες (535 ευρώ) για φαγητό έξω από το ξενοδοχείο.

«Για πρωινό σέρβιραν μοτσαρέλα και φέτες ντομάτας. Δεν υπήρχε ζεστό μπέικον ή λουκάνικο. Πήραμε πατάτες τηγανητές μια μέρα», είπε η Σούζαν.

«Προσφέρονταν ψάρια, σαρδέλες και ρύζι - είχα βαρεθεί να βλέπω ρύζι. Σέρβιραν ζυμαρικά και σαλάτες, τίποτα από αυτά δεν είχε ετικέτα. Ένα βράδυ είχε ελληνική βραδιά και σέρβιραν κεμπάπ, δεν μπορούσα να τα φάω. Είναι οι χειρότερες διακοπές που έχω πάει ποτέ», συμπλήρωσε.

Η Σούζαν σημείωσε ότι με τα συνολικά έξοδα — 750 λίρες (891 ευρώ) για το πακέτο διακοπών, 70 ευρώ σε τουριστικό φόρο και 450 λίρες (535 ευρώ) για έξτρα φαγητό — θα μπορούσε να είχε ταξιδέψει στην Καραϊβική.

Επιπλέον, παραπονέθηκε πως το ξενοδοχείο ήταν απομονωμένο, με παραλία δύσκολα προσβάσιμη λόγω απότομου κατηφορικού δρόμου και απόστασης περίπου 140 μέτρων.

Η TUI της προσέφερε κουπόνι αξίας 100 λιρών (120 ευρώ) ως αποζημίωση και ανέφερε:

«Λυπούμαστε που η κυρία Έντουαρντς δεν έμεινε ικανοποιημένη από τις διακοπές της. Επικοινωνήσαμε μαζί της για να βρούμε μια λύση».

Πηγή: skai.gr

