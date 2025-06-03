Δεν το χωράει ο νους αυτό που συνέβη με μια 19χρονη σε παραλία της περιοχής Μπούντβα, στο Μαυροβούνιο.

Η Τιγιάνα Ράντονιτς έχασε τη ζωή της όταν έπεσε στο νερό από ύψος 50 μέτρων, καθώς έπαθε κρίση πανικού κατά τη διάρκεια πτήσης με αλεξίπτωτο πλαγιάς, με αποτέλεσμα να λύσει τους ιμάντες ασφαλείας και να πηδήξει στο κενό.

Το τραγικό συμβάν, που έλαβε χώρα στις 28 Μαΐου, καταγράφηκε από δύο κάμερες, με αυτόπτες μάρτυρες να αναφέρουν πως την άκουσαν να φωνάζει «κατεβάστε με» και «βοήθεια» πριν προβεί στο μοιραίο λάθος.

ΠΡΟΣΟΧΗ, ΣΚΛΗΡΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ

HORROR: 19-year-old plunges to her death after unbuckling herself while parasailing in Montenegro, officials say.



Local media reports the woman may have suffered from a panic attack. pic.twitter.com/9Z8K2dITkd — Breaking911 (@Breaking911) June 2, 2025

