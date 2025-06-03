Λογαριασμός
Βίντεο-σοκ: 19χρονη έπαθε κρίση πανικού ενώ έκανε αλεξίπτωτο πλαγιάς - Βούτηξε στο κενό και σκοτώθηκε

Σοκάρουν οι εικόνες από το Μαυροβούνιο, όπου μια 19χρονη έπαθε κρίση πανικού κατά τη διάρκεια πτήσης με αλεξίπτωτο πλαγιάς, έπεσε στο κενό και σκοτώθηκε

Κρίση πανικού

Δεν το χωράει ο νους αυτό που συνέβη με μια 19χρονη σε παραλία της περιοχής Μπούντβα, στο Μαυροβούνιο.

Η Τιγιάνα Ράντονιτς έχασε τη ζωή της όταν έπεσε στο νερό από ύψος 50 μέτρων, καθώς έπαθε κρίση πανικού κατά τη διάρκεια πτήσης με αλεξίπτωτο πλαγιάς, με αποτέλεσμα να λύσει τους ιμάντες ασφαλείας και να πηδήξει στο κενό.

Το τραγικό συμβάν, που έλαβε χώρα στις 28 Μαΐου, καταγράφηκε από δύο κάμερες, με αυτόπτες μάρτυρες να αναφέρουν πως την άκουσαν να φωνάζει «κατεβάστε με» και «βοήθεια» πριν προβεί στο μοιραίο λάθος.

ΠΡΟΣΟΧΗ, ΣΚΛΗΡΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ

