Σομαλία: Τρομοκρατική επίθεση σε παραλία του Μογκαντίσου

Τρομοκρατική επίθεση σημειώθηκε αργά το βράδυ της Παρασκευής σε παραλία του Μογκαντίσου, όπου σημειώθηκε ισχυρή έκρηξη και ακολούθησαν πυροβολισμοί, ενώ υπάρχουν αναφορές για πολλούς νεκρούς και τραυματίες, σύμφωνα με τη σομαλική τηλεόραση.

Σε εικόνες που δημοσιεύονται στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter) διακρίνονται πολλοί νεκροί στην παραλία και τραυματίες που προσπαθούν να απομακρυνθούν.

Η σομαλική τηλεόραση μεταδίδει ότι οι δυνάμεις ασφαλείας εξουδετέρωσαν τους δράστες της επίθεσης και ότι ασθενοφόρα έσπευσαν στην περιοχή.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει ανάληψη ευθύνης για την επίθεση, ενώ οι υποψίες των αρχών στρέφονται στην τζιχαντιστική οργάνωση Αλ Σεμπάμπ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

