Σομαλία - Επίθεση ισλαμιστών Σεμπάμπ σε ξενοδοχείο στο Μογκαντίσου: Τουλάχιστον 12 νεκροί - Κρατούν ομήρους - Δείτε βίντςο

Τουλάχιστον 12 άνθρωποι σκοτώθηκαν όταν μαχητές της ισλαμιστικής οργάνωσης Σεμπάμπ, που συνδέεται με την Αλ Κάιντα, επιτέθηκαν την Παρασκευή σε ένα ξενοδοχείο, στο Μογκαντίσου. Οι ένοπλοι παραμένουν ταμπουρωμένοι στο κτίριο και οι δυνάμεις ασφαλείας προσπαθούν ακόμη να τους εξουδετερώσουν και να απελευθερώσουν τους ομήρους, με την πολιορκία να μπαίνει πλέον στο δεύτερο 24ωρο.

At least 12 people were killed in Somalia's capital Mogadishu after al Qaeda-linked militants attacked a hotel. The attackers are holding an unknown number of hostages https://t.co/E9mMGulhNu pic.twitter.com/dtT2ySBGig

«Μέχρι τώρα έχουμε επιβεβαιωμένα 12 νεκρούς, οι περισσότεροι είναι πολίτες», είπε ένας πρώην αξιωματικός της υπηρεσίας πληροφοριών της Σομαλίας, που έδωσε μόνο το μικρό του όνομα, Μοχάμεντ, στο πρακτορείο Reuters.

Οι δράστες κρατούν άγνωστο αριθμό ομήρων στον δεύτερο όροφο του κτιρίου. Λόγω της παρουσίας των ομήρων, οι δυνάμεις ασφαλείας δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν βαρύ οπλισμό. Επίσης, ανατίναξαν τη σκάλα, ώστε να καταστεί δύσκολη η πρόσβαση σε ορισμένους ορόφους του ξενοδοχείου.

Al-Shabaab militants stormed #HayatHotel more than 18 hours ago. Government security forces are fighting their way hard to end the siege in a tough battle. At least 15 people have been killed in the attack. #Mogadishu

(Anonymous witness video). pic.twitter.com/ur9st3Qh2H