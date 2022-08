«Συνέχισε να χορεύεις και να πολεμάς τον Πούτιν»: Μήνυμα στη Σάνα Μαρίν από τον Γκι Φερχόφστατ 

Μήνυμα συμπαράστασης στην πρωθυπουργό της Φινλανδίας Σάνα Μάριν έστειλε ο ευρωβουλευτής, και πρώην πρωθυπουργός του Βελγίου Γκι Φερχόφστατ, αποδίδοντας τις επιθέσεις που δέχεται ακόμα και στη Ρωσία.



Η 36χρονη πρωθυπουργός βρίσκεται στο «μάτι του κυκλώνα» επειδή συμμετείχε σε πάρτι, με αλλεπάλληλα βίντεο να βγαίνουν στο φως της δημοσιότητας.



«Ρωσικά τρολ και ακροδεξιοί λαϊκιστές θα κάνουν τα πάντα για να γονατίσουν τις δημοκρατίες μας… Μην το χάφτετε! Συνέχισε να χορεύεις Σάνα Μαρίν και συνέχισε να πολεμάς τον Πούτιν!» αναφέρει χαρακτηριστικά ο Βέλγος πολιτικός.

Russian trolls and far-right populists will go after anything to bring our democracies to their knees… Don’t fall for it !

Keep dancing @MarinSanna and keep fighting Putin !https://t.co/dNYmsXhhVb