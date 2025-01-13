Σομαλία: Απελευθερώθηκε κινεζικό αλιευτικό που είχαν καταλάβει πειρατές

Απελευθερώθηκε το κινεζικό αλιευτικό πλοίο που είχε καταληφθεί από πειρατές τον προηγούμενο μήνα σε σομαλικά ύδατα, ανοικτά των ακτών της ημιαυτόνομης περιοχής Πούντλαντ, ανακοίνωσε σήμερα η ναυτική δύναμη της ΕΕ που είναι επιφορτισμένη με την καταπολέμηση της πειρατείας στην περιοχή.

«Σύμφωνα με την παρεχόμενη πληροφόρηση (από την κινεζική πρεσβεία στη Σομαλία), δεν τραυματίστηκαν μέλη του πληρώματος και το πλοίο κατευθύνεται σε ασφαλή ύδατα», αναφέρει η ανακοίνωση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

