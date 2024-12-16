Η ΕΕ υιοθέτησε το 15ο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας, που περιλαμβάνει μέτρα κατά του αποκαλούμενου σκιώδους στόλου τρίτων χωρών, που επιτρέπει στη Ρωσία να εξάγει πετρέλαιο και φυσικό αέριο παρακάμπτοντας τις δυτικές κυρώσεις.

Το σημερινό πακέτο στοχεύει 52 πλοία από τον σκιώδη στόλο της Ρωσίας. Αυτά τα πλοία (εκτός ΕΕ) υπόκεινται σε απαγόρευση πρόσβασης σε λιμάνια της ΕΕ, καθώς διαπιστώθηκε ότι εμπλέκονται σε ναυτιλιακές πρακτικές υψηλού κινδύνου κατά τη μεταφορά ρωσικού πετρελαίου ή προϊόντων πετρελαίου, σε παραδόσεις όπλων, κλοπές σιτηρών ή υποστήριξη του ρωσικού ενεργειακού τομέα. Η ΕΕ τονίζει ότι με τις κυρώσεις κατά του σκιώδους στόλου της Ρωσίας, αντιμετωπίζονται, παράλληλα, οι σοβαροί κίνδυνοι για την ασφάλεια στη θάλασσα και το περιβάλλον που ενέχουν τα συχνά παλιά και υποασφαλισμένα πλοία του. «Η ΕΕ θα συνεχίσει να παρακολουθεί στενά το εμπόριο των ρωσικών πετρελαϊκών αλλαγών και των διαφορετικών πρακτικών που αποσκοπούν στην παράκαμψη του ανώτατου ορίου των τιμών του πετρελαίου, τόσο όσον αφορά τη συμμόρφωση των φορέων εκμετάλλευσης της G7 όσο και τις δραστηριότητες του σκιώδους στόλου», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Η Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ, Κάγια Κάλας δήλωσε: «Αυτά τα μέτρα έχουν σχεδιαστεί για να αντιμετωπίσουν την παράκαμψη των κυρώσεων της ΕΕ μέσω της στόχευσης του σκιώδους στόλου του Πούτιν και την αποδυνάμωση του στρατιωτικού και βιομηχανικού συγκροτήματος της Ρωσίας. Η Ρωσία συνεχίζει τη βάναυση επίθεση κατά της Ουκρανίας και του ουκρανικού λαού. Αυτό το πακέτο κυρώσεων είναι μέρος της απάντησής μας στην αποδυνάμωση της πολεμικής μηχανής της Ρωσίας και εκείνων που επιτρέπουν αυτόν τον πόλεμο, συμπεριλαμβανομένων και των κινεζικών εταιρειών. Δείχνει την ενότητα των κρατών μελών της ΕΕ στη συνεχή υποστήριξή μας στην Ουκρανία. Η άμεση προτεραιότητά μας είναι να βάλουμε την Ουκρανία στην ισχυρότερη δυνατή θέση. Θα σταθούμε δίπλα στον ουκρανικό λαό σε όλα τα μέτωπα: ανθρωπιστικό, οικονομικό, πολιτικό, διπλωματικό και στρατιωτικό. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η Ουκρανία θα κερδίσει».

Το 15ο πακέτο κυρώσεων περιλαμβάνει, επίσης, 84 επιπλέον καταχωρίσεις ( 54 ατόμων και 30 οντοτήτων), που με τις ενέργειές τους υπονομεύουν την εδαφική ακεραιότητα, την κυριαρχία και την ανεξαρτησία της Ουκρανίας. Τώρα υπόκεινται σε δέσμευση περιουσιακών στοιχείων και -στην περίπτωση ιδιωτών- επίσης σε ταξιδιωτικές απαγορεύσεις. Οι καταχωρίσεις αφορούν κυρίως ρωσικές στρατιωτικές εταιρείες που κατασκευάζουν εξαρτήματα αεροσκαφών, drones, ηλεκτρονικά, κινητήρες, εξαρτήματα υψηλής τεχνολογίας για όπλα και άλλο στρατιωτικό εξοπλισμό. Οι καταχωρίσεις στοχεύουν επίσης ορισμένα ανώτερα στελέχη σε εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον ρωσικό ενεργειακό τομέα (συμπεριλαμβανομένων ναυτιλιακών εταιρειών), παρέχοντας σημαντικά έσοδα στη ρωσική κυβέρνηση. Η ΕΕ επιβάλλει επίσης κυρώσεις στη στρατιωτική μονάδα που είναι υπεύθυνη για το χτύπημα στο παιδικό νοσοκομείο Okhmadyt στο Κίεβο καθώς και σε άτομα που είναι υπεύθυνα για την απέλαση παιδιών.

Επιπλέον, για πρώτη φορά από την έναρξη της εισβολής της Ρωσίας, η ΕΕ υιοθέτησε κυρώσεις κατά έξι κινεζικών επιχειρήσεων και ενός ατόμου από την Κίνα (ταξιδιωτική απαγόρευση, δέσμευση περιουσιακών στοιχείων και απαγόρευση διάθεσης κεφαλαίων), που διευκολύνουν την καταστρατήγηση των κυρώσεων της ΕΕ και προμηθεύουν ευαίσθητα εξαρτήματα drone και μικροηλεκτρονικά εξαρτήματα στη ρωσική στρατιωτική βιομηχανία.

Στη λίστα με τις κυρώσεις περιλαμβάνονται και δύο ανώτεροι αξιωματούχοι της Βόρειας Κορέας που σχετίζονται με την υποστήριξη και ανάπτυξη βορειοκορεατικών στρατευμάτων στη Ρωσία. Η απόφαση αυτή, έρχεται ως συνέχεια του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Οκτωβρίου και των συζητήσεων στο πλαίσιο του G7.

Σε ό,τι αφορά το εμπόριο, στο 15 πακέτο κυρώσεων προστίθενται άλλες 32 εταιρείες στον κατάλογο εκείνων που υποστηρίζουν το στρατιωτικό και βιομηχανικό συγκρότημα της Ρωσίας (20 ρωσικές εταιρείες, επτά υπό τη δικαιοδοσία Κίνας/Χονγκ Κονγκ, δύο από τη Σερβία και μία από το Ιράν, την Ινδία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα). Προς τις εταιρείες αυτές υιοθετούνται αυστηροί περιορισμοί στις εξαγωγές αγαθών τεχνολογίας διπλής χρήσης, καθώς και τα είδη προηγμένης τεχνολογίας.

