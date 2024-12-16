Ανταπόκριση από το Βερολίνο

Ιστορική μέρα για τη Γερμανία: για πέμπτη φορά στη μεταπολεμική της ιστορία, ένας καγκελάριος ζητά ψήφο εμπιστοσύνης για να οδηγήσει τη χώρα σε πρόωρες εκλογές. Για τον Όλαφ Σολτς η πορεία προς τις εκλογές είναι προσυμφωνημένη, η ημερομηνία έχει οριστεί με διακομματική συναίνεση για τις 23 Φεβρουαρίου.



Σήμερα εμφανίζεται ενώπιον της Ολομέλειας για να ζητήσει την ψήφο εμπιστοσύνης των βουλευτών βάσει του άρθρου 68 του Γερμανικού Συντάγματος, μετά από ομιλία του.



Όπως όλα δείχνουν, δεν αναμένεται να λάβει στην ψηφοφορία που θα ακολουθήσει την απόλυτη πλειοψηφία των 367 ψήφων που απαιτείται, δεδομένου ότι ήδη κυβερνά με κυβέρνηση μειοψηφίας Σοσιαλδημοκρατών και Πρασίνων, μετά την αποχώρηση των Φιλελευθέρων από την κυβέρνηση, που οδήγησε στη διάλυση του κυβερνητικού συνασπισμού.

Η απόφαση διάλυσης της βουλής στον ΠτΔ

Μόλις επικυρωθεί η απώλεια της εμπιστοσύνης της βουλής, μετά την ονομαστική ψηφοφορία που θα διεξαχθεί στην Μπούντεσταγκ,ο Όλαφ Σολτς θα μεταβεί στο Προεδρικό Μέγαρο για να ζητήσει από τον Ομοσπονδιακό Πρόεδρο Φρανκ-Βάλτερ Σταϊνμάιερ τη διάλυση της βουλής.



Ο Πρόεδρος με τη σειρά του δεν υποχρεούται βάσει Συντάγματος να το πράξει, στην συγκεκριμένη όμως περίπτωση θα συναινέσει, δεδομένου ότι έχουν συμφωνήσει ήδη όλα τα κόμματα αυτά. Μετά την απόφαση του Προέδρου για διάλυση της βουλής, θα πρέπει να διεξαχθούν εκλογές εντός 60 ημερών βάσει του άρθρου 39 του Γερμανικού Συντάγματος.



Όπως αναφέρει η ιστοσελίδα tagesschau.de του πρώτου προγράμματος της γερμανικής δημόσιας τηλεόρασης, ο Γερμανός Πρόεδρος αναμένεται να αποφασίσει προσεχώς για τη διάλυση της βουλής και σε κάθε περίπτωση εντός 21 ημερών, όπως προβλέπουν οι συνταγματικές προθεσμίες. «Η νωρίτερη δυνατή ημερομηνία είναι η 25η Δεκεμβρίου», δηλαδή τα Χριστούγεννα σημειώνει η ιστοσελίδα, ενώ πιο «ρεαλιστική αναμένεται η 27η Δεκεμβρίου».



Σημειωτέον ότι ακόμα και μετά τη διάλυση της βουλής, ο καγκελάριος και η κυβέρνηση μειοψηφίας θα συνεχίσει να ασκεί τα καθήκοντά της, πράγμα που σημαίνει ότι δεν θα υπάρξει κυβερνητικό κενό μέχρι τις εκλογές. Ταυτόχρονα και το γερμανικό κοινοβούλιο, υπό την τωρινή του σύνθεση, θα μπορεί να συνεχίσει τα νομοθετικά του καθήκοντα ακόμα και μετά την απώλεια της ψήφου εμπιστοσύνης για τον καγκελάριο και της απόφασης περί διάλυσης του κοινοβουλίου.

