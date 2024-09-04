Σόλτς: Η Γερμανία δεν θα κάνει εκπτώσεις στη στρατιωτική της υποστήριξη στην Ουκρανία

Η Γερμανία δεν θα κάνει εκπτώσεις στη στρατιωτική της υποστήριξη στην Ουκρανία, δεσμεύτηκε σήμερα ο καγκελάριος Όλαφ Σολτς, προσπαθώντας να διαλύσει τους φόβους ότι το Βερολίνο ενδέχεται να απογοητεύσει το Κίεβο, εν μέσω συμπίεσης του γερμανικού προϋπολογισμού και δημοσιευμάτων που μιλούν για πάγωμα της νέας γερμανικής στρατιωτικής βοήθειας.

Παράλληλα σήμερα ο γερμανικός στρατός παρέλαβε, μπροστά στη ρωσική απειλή, το πρώτο του σύστημα αντιαεροπορικής άμυνας τύπου IRIS-T SLM, τέσσερις συστοιχίες του οποίου το Βερολίνο έχει ήδη παραδώσει στην Ουκρανία από τον Οκτώβριο του 2022.

«Η υποστήριξη της Γερμανίας στην Ουκρανία δεν θα σταματήσει. Έχουμε κάνει προβλέψεις, έχουμε συνάψει συμφωνίες (άμυνας) και εξασφαλίσει εγκαίρως χρηματοδότηση, ώστε η Ουκρανία να συνεχίσει να βασίζεται πλήρως σε εμάς στο μέλλον», διαβεβαίωσε ο Γερμανός καγκελάριος.

Οι μετοχές της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας υποχώρησαν στα μέσα Αυγούστου έπειτα από δημοσίευμα της εφημερίδας Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung (FAS) ότι το γερμανικό υπουργείο Οικονομικών δεν θα εγκρίνει πρόσθετες αιτήσεις για στρατιωτική βοήθεια στην Ουκρανία λόγω περιορισμών στον προϋπολογισμό.

Ένας εκπρόσωπος της γερμανικής κυβέρνησης αργότερα διέψευσε το δημοσίευμα, χαρακτηρίζοντάς το «λανθασμένο» και επανέλαβε ότι το Βερολίνο θα συνεχίσει να στηρίζει την Ουκρανία για «όσο χρειαστεί».

Ο Σολτς μιλούσε σε μια στρατιωτική βάση κοντά στη βόρεια πόλη Τόντεντορφ, όπου δόθηκε έτοιμο σε επιχειρησιακή λειτουργία το πρώτο γερμανικό σύστημα αντιαεροπορικής άμυνας μεσαίου βεληνεκούς IRIS-T SLM.

Ακόμη και πριν η Luftwaffe (σ.σ. Πολεμική Αεροπορία της Γερμανίας) παραδώσει την πρώτη της συστοιχία, η Γερμανία χρηματοδότησε πολυάριθμα συστήματα IRIS-T SLM για την Ουκρανία, που χρησιμοποιούνται κυρίως για την προστασία του Κιέβου από ρωσικές πυραυλικές επιθέσεις, καθιστώντας το μια από τις πιο πολυπόθητες για το Κίεβο δωρεές όπλων από τη Δύση.

Μέχρι στιγμής, η Γερμανία έχει προμηθεύσει τέσσερις από τις 12 συνολικά συστοιχίες IRIS-T SLM που έχει υποσχεθεί στο Κίεβο, με δύο ακόμη συστήματα να αποστέλλονται μέχρι το τέλος του έτους.

«Στην Ουκρανία, το IRIS-T έχει καταρρίψει μέχρι στιγμής περισσότερους από 250 πυραύλους, drones και πυραύλους κρουζ και έχει σώσει αμέτρητες ζωές, με ένα εντυπωσιακό ποσοστό επιτυχίας 95% ή και περισσότερο», δήλωσε ο Σολτς.

Με βεληνεκές περίπου 40 χλμ., το σύστημα που κατασκευάστηκε από τη γερμανική εταιρεία Diehl έχει χρησιμοποιηθεί για την κατάρριψη πυραύλων κρουζ -που χρησιμοποιούνται από τη Ρωσία σε επιθέσεις σε σταθμούς παραγωγής ενέργειας- και επίσης κατά αεροσκαφών, συμπεριλαμβανομένου του ιρανικής κατασκευής drones Shahed.

Ο (Ρώσος πρόεδρος) Βλαντίμιρ «Πούτιν ανέπτυξε πυραύλους μέχρι το Καλίνινγκραντ, 530 χιλιόμετρα από το Βερολίνο σε ευθεία γραμμή. Θα ήταν παράλειψη αν δεν αντιδράσουμε με τον πρέποντα τρόπο (...) Η αδράνεια θα έθετε σε κίνδυνο την ειρήνη και εδώ, στη χώρα μας», δήλωσε ο Σολτς κατά τη διάρκεια μιας τελετής στη στρατιωτική βάση της Μπούντεσβερ στην πόλη Τόντεντορφ.

Συνολικά, το Βερολίνο έχει παραγγείλει έξι από αυτά τα συστήματα. Μετά την παράδοση της πρώτης συστοιχίας σήμερα, η Bundeswehr (σ.σ. οι ένοπλες δυνάμεις της Γερμανίας) θα πρέπει να λάβουν τις υπόλοιπες πέντε έως τον Μάιο του 2027.

Αυτά αποτελούν το γερμανικό σκέλος της ευρωπαϊκής αντιπυραυλικής ομπρέλας European Sky Shield (ESSI), που παρουσιάστηκε από το Βερολίνο τον Αύγουστο του 2022 στην Πράγα και «στο οποίο συμμετέχουν 21 χώρες», υπογράμμισε ο Γερμανός καγκελάριος.

Εκτός από την άμυνα μικρής εμβέλειας που παρέχεται από το σύστημα IRIS-T, η πρωτοβουλία ESSI βασίζεται στο αμερικανικό σύστημα Patriot για άμυνα μεσαίου βεληνεκούς και στο αμερικανο-ισραηλινό Arrow-3 για μεγάλου βεληνεκούς.

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, ο Σολτς επαίνεσε το ESSI: «Θέλουμε όσο το δυνατόν περισσότερα κράτη να αποκτήσουν αυτό το σύστημα».

Υποστηρίζοντας ένα σύστημα αντιαεροπορικής άμυνας που να χρησιμοποιεί ευρωπαϊκό εξοπλισμό, η Γαλλία δεν συμμετέχει στο ESSI.

«Αυτό που δημιουργείται επίσης σήμερα είναι ένα σχέδιο ευρωπαϊκής αμυντικής συνεργασίας, πολύ πέρα από τον τομέα της αντιαεροπορικής άμυνας», τόνισε ο επικεφαλής της γερμανικής ομοσπονδιακής κυβέρνησης.

Έχοντας ήδη παραδώσει τέσσερα συστήματα IRIS-T SLM και τρία IRIS-T SLM (παρόμοιο μοντέλο) στην Ουκρανία, το Βερολίνο σχεδιάζει να προμηθεύσει στο Κίεβο οκτώ από το πρώτο μοντέλο και εννέα από το δεύτερο.

«Θα παραδώσουμε δύο από το καθένα φέτος και τα υπόλοιπα από το 2025», είπε τόνισε.

Αντιμέτωπο με τη ρωσική απειλή, το Βερολίνο συμφώνησε επίσης στα μέσα Ιουλίου με την Ουάσιγκτον να αναπτύσσει αμερικανικούς πυραύλους στη Γερμανία από το 2026.

Μια απόφαση που ο Σολτς υπερασπίστηκε ξανά σήμερα, παρά τις επικρίσεις εντός της χώρας που προέρχονται ειδικά από την ακροδεξιά και την άκρα αριστερά: «Είναι η διασφάλιση της ειρήνης εδώ και η αποτροπή του πολέμου!».

