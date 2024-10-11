Ο λιβανέζικος στρατός ανακοίνωσε σήμερα τον θάνατο δύο στρατιωτών του από ισραηλινά πυρά σε μία από τις θέσεις του στρατού στο νότιο Λίβανο, όπου ο ισραηλινός στρατός και η Χεζμπολάχ βρίσκονται σε ανοιχτό πόλεμο.
«Ο ισραηλινός εχθρός στόχευσε μια στρατιωτική θέση στην Κάφρα, στα νότια, αφήνοντας δύο μάρτυρες και τρεις τραυματίες», ανακοίνωσε ο στρατός σε ανακοίνωσή του.
Αυτό ανεβάζει σε τέσσερις τον αριθμό των Λιβανέζων στρατιωτών που έχουν σκοτωθεί από την έναρξη της εντατικοποίησης των ισραηλινών βομβαρδισμών στον Λίβανο στις 23 Σεπτεμβρίου.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.