Ο λιβανέζικος στρατός ανακοίνωσε σήμερα τον θάνατο δύο στρατιωτών του από ισραηλινά πυρά σε μία από τις θέσεις του στρατού στο νότιο Λίβανο, όπου ο ισραηλινός στρατός και η Χεζμπολάχ βρίσκονται σε ανοιχτό πόλεμο.

«Ο ισραηλινός εχθρός στόχευσε μια στρατιωτική θέση στην Κάφρα, στα νότια, αφήνοντας δύο μάρτυρες και τρεις τραυματίες», ανακοίνωσε ο στρατός σε ανακοίνωσή του.

Αυτό ανεβάζει σε τέσσερις τον αριθμό των Λιβανέζων στρατιωτών που έχουν σκοτωθεί από την έναρξη της εντατικοποίησης των ισραηλινών βομβαρδισμών στον Λίβανο στις 23 Σεπτεμβρίου.

Πηγή: skai.gr

