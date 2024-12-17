Λογαριασμός
«Σοκαριστικό» και «εξωφρενικό» το περιστατικό με πυροβολισμους σε σχολείο στη Μαντισον

«Χρειαζόμαστε το Κογκρέσο να δράσει. Τώρα»

Φωτογραφία αρχείου

Ο Τζο Μπάιντεν χαρακτήρισε χθες Δευτέρα, με ανακοίνωση Τύπου που δημοσιοποιήθηκε από τις υπηρεσίες του στον Λευκό Οίκο, «σοκαριστικό και εξωφρενικό» το νιοστό θανάσιμο επεισόδιο κατά το οποίο σκοτώθηκαν τρεις άνθρωποι και τραυματίστηκαν άλλοι έξι από πυρά μέσα σε σχολείο στην Μάντισον (Ουισκόνσιν), στις βόρειες ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένου του φερόμενου ως δράστη, ο οποίος ήταν έφηβος.

«Χρειαζόμαστε το Κογκρέσο να δράσει. Τώρα», πρόσθεσε ο απερχόμενος Δημοκρατικός πρόεδρος, που ζητεί —μάταια— εδώ και πολύ καιρό να καταρτιστεί αυστηρότερη νομοθεσία για την οπλοκατοχή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

TAGS: ΗΠΑ πυροβολισμοί σχολείο
