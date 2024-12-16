Μπέργκαμο: «Μάχη με τον χρόνο» για διάσωση 32χρονης που παγιδεύτηκε σε σπήλαιο

Οι υπηρεσίες παροχής πρώτων βοηθειών σε αλπινιστές καταβάλλουν αδιάκοπες προσπάθειες για τη διάσωση της τριανταδυάχρονης Ιταλίδας Οτάβια Πιάνα, η οποία βρίσκεται στο εσωτερικό του σπηλαίου «Αμπίσο Μπουένο Φορτένο», στην ευρύτερη περιοχή της πόλης του Μπέργκαμο.

Το περασμένο Σάββατο, η Πιάνα έπεσε από ύψος πέντε μέτρων, ενώ ήδη βρισκόταν μέσα στο σπήλαιο και τραυματίστηκε στο γόνατο, στο πρόσωπο και στα πλευρά. Οι διασώστες κατάφεραν σήμερα να την προσεγγίσουν και, στη συνέχεια, να την τοποθετήσουν σε φορείο, το οποίο έχει συνδεθεί με ατσάλινο νήμα. Υπολογίζεται, όμως, ότι για να ολοκληρωθεί η όλη επιχείρηση διάσωσης θα χρειαστούν περίπου άλλες σαράντα οκτώ ώρες.

Η σπηλαιολόγος επικοινωνεί με το γύρω περιβάλλον αλλά είναι ψυχολογικά καταβεβλημένη. Πριν δυο χρόνια, είχε ξανατραυματιστεί μέσα στο ίδιο σπήλαιο και χρειάστηκε να οργανωθεί ανάλογη επιχείρηση για να μπορέσει να μεταφερθεί στο νοσοκομείο, υπό συνθήκες ασφαλείας.

Ειδικοί εξήγησαν ότι με τις αποστολές της, η Οτάβια Πιάνα συμβάλλει στη χαρτογράφηση του σπηλαίου «Αμπίσο Μπουένο Φορτένο», αλλά η ίδια διεμήνυσε ότι «δεν εννοεί ποτέ πια στη ζωή της να πατήσει το πόδι της μέσα σε σπήλαιο».

Salvataggio della speleologa Ottavia Piana, i soccorritori: «Per il recupero servono giorni, non è questione di ore» pic.twitter.com/1cQ0nJ8js2 — AGTW (@AGTW_it) December 16, 2024

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

