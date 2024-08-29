Σοκ στο παγκόσμιο βόλεϊ: Η Pilar Marie Victoria βρέθηκε νεκρή στο σπίτι της

Σοκ στο παγκόσμιο βόλεϊ. Η 29χρονης παίκτρια της εθνικής ομάδας του Πουέρτο Ρίκο, Πιλάρ Μαρί Βικτόρια, η οποία επρόκειτο να παίξει για τη Nilüfer Belediyespor στην Τουρκία αυτή τη σεζόν βρέθηκε νεκρή στο διαμέρισμά της στην Προύσα το απόγευμα της Πέμπτης.



Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες πέθανε η 29χρονη βολεϊμπολίστρια παραμένουν άγνωστες, ενώ έχει ξεκινήσει έρευνα από την εισαγγελία.

Σύμφωνα με τουρκικά ΜΜΕ, η 29χρονη φέρεται να έπαιρνε φάρμακα για την αϋπνία.

Η διεθνής με το Πουέρτο Ρίκο γεννήθηκε το 1995. Έπαιξε στην Beziers Angels της Γαλλίας και στη συνέχεια μεταγράφηκε στην τουρκική ομάδα Nilüfer Belediyespor.

«Θα θυμόμαστε πάντα τη συνεισφορά της στην ομάδα και την κοινότητά μας στο σύντομο χρονικό διάστημα που είχαμε την ευκαιρία να συνεργαστούμε μαζί της. Εκφράζουμε τα συλλυπητήριά μας στην οικογένεια, τους οικείους και τους φίλους της» ανέφερε μεταξύ άλλων η τουρκική ομάδα.

Τα ακριβή αίτια θανάτου της 29χρονης θα διαπιστωθούν μετά από ιατροδικαστική εξέταση.

Πηγή: skai.gr

