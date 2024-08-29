Ουκρανία: Ένας νεκρός και έξι τραυματίες από ρωσικό πλήγμα στην Κοστιαντίνιβκα

Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και έξι τραυματίστηκαν από ρωσικό πλήγμα στην πόλη Κοστιαντίνιβκα, στην περιφέρεια Ντονέτσκ της ανατολικής Ουκρανίας, σύμφωνα με τον περιφερειάρχη Βαντίμ Φιλάσκιν.

Παρότι βρίσκεται πολλά χιλιόμετρα μακριά από την πρώτη γραμμή του μετώπου, η Κοστιαντίνιβκα είναι μια από τις πόλεις που έχει υποστεί τα ισχυρότερα πλήγματα στην περιφέρεια του Ντονέτσκ. Τα «εχθρικά πυρά είναι σχεδόν καθημερινά» στην Κοστιαντίνιβκα, επισημαίνει ο περιφερειάρχης Φιλάσκιν.

Σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση, από τη ρωσική επίθεση προκλήθηκαν ζημιές σε πέντε πολυκατοικίες, μια μονοκατοικία και ένα αυτοκίνητο.

Πηγή: skai.gr

