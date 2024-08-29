ΕΕ: Η Ελβετία πρέπει να εγκαταλείψει την ουδετερότητα και να πάρει θέση

Η Ελβετία θα πρέπει να εξετάσει μια πιο ευέλικτη προσέγγιση της ιστορικής της ουδετερότητας και να επιδιώξει να ενισχύσει τη συνεργασία της στον τομέα της άμυνας με το ΝΑΤΟ και την ΕΕ, προτείνει έκθεση επιτροπής η οποία συστάθηκε από το ελβετικό υπουργείο Άμυνας και δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα.

Η επιτροπή αυτή, στην οποία ανατέθηκε τον Ιούλιο του 2023 να καθορίσει μια πολιτική ασφαλείας προσαρμοσμένη στις σημερινές απειλές, υπογραμμίζει ότι η κατάσταση ασφαλείας στην Ευρώπη επιδεινώθηκε σε μεγάλο βαθμό, κυρίως λόγω της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία.

Σύμφωνα με την έκθεση, ο πόλεμος ανοίγει την πόρτα σε μια μεγαλύτερη σύγκρουση με τη Βορειοατλαντική Συμμαχία και η ουδετερότητα της Ελβετίας δεν εγγυάται ότι δεν θα δεχθεί επίθεση.

Η έκθεσή της περιλαμβάνει περισσότερες από 100 συστάσεις, κυρίως όσον αφορά την ουδετερότητα, τη διεθνή συνεργασία, την πολιτική εξοπλισμού και τον προσανατολισμό της στρατηγικής της ασφάλειας της Ελβετικής Συνομοσπονδίας.

«Η Ελβετία δεν μπορεί να αντιπροσωπεύει ένα κενό ασφαλείας στην Ευρώπη. Η γεωγραφική της θέση στο μέσο της ΕΕ καθιστά προφανή την ανάγκη μιας συνεργασίας στον τομέα της άμυνας», αναφέρεται.

«Η ουδετερότητα δεν αποτελεί εμπόδιο σε μια συνεργασία με το ΝΑΤΟ στον τομέα της πολιτικής ασφαλείας», προσθέτει η επιτροπή, σύμφωνα με την οποία «η πολιτική της ουδετερότητας πρέπει να αναθεωρηθεί, να επικεντρωθεί περισσότερο στη λειτουργία της ασφάλειας και εφαρμόζεται με πιο ευέλικτο τρόπο».

Η συνεργασία με τη Βορειοατλαντική Συμμαχία και την Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει «να εμβαθυνθεί περαιτέρω» υπέρ μιας «κοινής αμυντικής ικανότητας», υποστηρίζει.

«Όπως όλες οι άλλες ευρωπαϊκές χώρες» η Ελβετία «δεν είναι ασφαλής από υβριδικές απειλές» εκτιμά η επιτροπή.

Σύμφωνα με την έκθεση, ο υβριδικός πόλεμος αποτελεί μάλιστα «την κύρια απειλή» για τη χώρα, η οποία αποτελεί «έναν ενδιαφέροντα στόχο» λόγω των σημαντικών υποδομών της στους τομείς της ενέργειας ή των διεθνών πληρωμών, «επίσης καθοριστικών για την Ευρώπη».

Κατά συνέπεια, «η πρόσβαση στα σχέδια συνεργασίας με την ΕΕ και το ΝΑΤΟ θα πρέπει να διασφαλιστεί», καταλήγει.

Η μακροχρόνια θέση της Ελβετίας είναι αυτή της στρατιωτικής ουδετερότητας παρά το γεγονός ότι η χώρα έχει ένοπλες δυνάμεις. Η χώρα θύλακας δεν είναι μέλος ούτε της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας ούτε της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ οι γειτονικές της χώρες, η Γερμανία, η Ιταλία, η Γαλλία είναι μέλη και η Αυστρία είναι μέλος της ΕΕ.

Στην έκθεσή της, η επιτροπή ζητεί επίσης να ενταθούν οι διπλωματικές προσπάθειες στον διεθνή έλεγχο των όπλων και στις κανονιστικές αρχές για τις νέες τεχνολογίες. Προτείνει επίσης την αύξηση του προϋπολογισμού για την άμυνα στο 1% του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος έως το 2030.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

