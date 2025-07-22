Η επίσκεψη Βανς στη Βρετανία πυροδοτεί αντιδράσεις - «Είναι εξίσου ανεπιθύμητος με τον Τραμπ»

Του Γιάννη Χανιωτάκη

Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς θα διαπιστώσει ότι είναι «εξίσου ανεπιθύμητος» στο Ηνωμένο Βασίλειο με τον Ντόναλντ Τραμπ, προειδοποιούν ομάδες διαδηλωτών, καθώς ανακοίνωσαν σχέδια για κινητοποιήσεις με αφορμή την επικείμενη επίσκεψή του τον Αύγουστο. Ο Βανς αναμένεται να ταξιδέψει τον επόμενο μήνα στη γραφική περιοχή του Κότσγουολντς, στη νοτιοδυτική Αγγλία, συνοδευόμενος από τη σύζυγό του και τα τρία μικρά παιδιά τους. Η επίσκεψη θα πραγματοποιηθεί λίγο μετά την πενθήμερη περιοδεία του Ντόναλντ Τραμπ σε ιδιόκτητα γήπεδα γκολφ στη Σκωτία.

Ο Τραμπ πρόκειται να φτάσει την Παρασκευή και στη συνέχεια θα συναντηθεί με τον πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ στο Αμπερντίν. Κατόπιν, θα επισκεφθεί το γήπεδο γκολφ του στη δυτική ακτή της Σκωτίας, προτού εγκαινιάσει ένα νέο γήπεδο στο Αμπερντινσάιρ, στη βορειοανατολική ακτή.

Ο συνασπισμός «Σταματήστε τον Τραμπ» (Stop Trump Coalition) είχε ήδη ανακοινώσει ότι θα πραγματοποιήσει πορεία ενάντια στην προεδρική επίσκεψη. Έκτοτε, πρόσθεσαν ότι και τον Βανς θα τον «περιμένει αντίσταση» όταν φτάσει στην Αγγλία μια εβδομάδα αργότερα.

Εκπρόσωπος της ομάδας δήλωσε: «Θα υποδεχτούμε τον Τραμπ με διαδηλώσεις στο Αμπερντίν και το Εδιμβούργο αυτόν τον μήνα, και στη συνέχεια στο Λονδίνο και το Ουίνδσορ τον Σεπτέμβριο. Ο Τζέι Ντι Βανς είναι εξίσου ανεπιθύμητος στο Ηνωμένο Βασίλειο με τον Ντόναλντ Τραμπ».

Πάντως, Βρετανοί αξιωματούχοι θεωρούν σημαντικές τις καλοκαιρινές επισκέψεις Τραμπ - Βανς, καθώς δείχνουν ότι το Ηνωμένο Βασίλειο έχει «κερδίσει» μια κυβέρνηση που χρησιμοποιεί το σύνθημα «Πρώτα η Αμερική».

«Οι δεσμοί είναι βαθείς», δήλωσε μια κυβερνητική πηγή στην Telegraph. «Όποιες και αν είναι οι πολιτικές διαφορές, η ιστορία, η κληρονομιά και η γοητεία του Ηνωμένου Βασιλείου αποτελούν τεράστια έλξη για την τρέχουσα κυβέρνηση σε αντίθεση με τους προκατόχους τους».

