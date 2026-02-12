Σοκ στη Βρετανία: 13χρονος μαχαίρωσε συμμαθητές του, φωνάζοντας «Αλλάχ Ακμπάρ»

Κατηγορίες για απόπειρα ανθρωποκτονίας απαγγέλθηκαν σήμερα σε έναν 13χρονο στο Λονδίνο, ο οποίος είναι ύποπτος ότι μαχαίρωσε τραυματίζοντας σοβαρά δύο μαθητές σε γυμνάσιο στο βορειοδυτικό Λονδίνο, ανακοίνωσε σήμερα η αστυνομία της βρετανικής πρωτεύουσας.

Στον 13χρονο απαγγέλθηκαν επίσης κατηγορίες ότι ψέκασε με εντομοκτόνο έναν τρίτο μαθητή του Kingsbury High School και για κατοχή μαχαιριού.

Τα δύο θύματα, δύο αγόρια ηλικίας 12 και 13 ετών, εξακολουθούν σήμερα να νοσηλεύονται σε σταθερή κατάσταση. Τα τραύματά τους, «τα οποία είναι σοβαρά, δεν θέτουν τη ζωή τους σε κίνδυνο», ανακοίνωσε η αστυνομία.

Για να αποφευχθούν εικασίες στο διαδίκτυο, η αστυνομία διευκρίνισε ότι ο έφηβος αυτός έχει γεννηθεί στη Βρετανία και είναι βρετανικής υπηκοότητας.

Ο ύποπτος συνελήφθη κοντά σε τζαμί μερικές ώρες μετά την επίθεση ενώ υπάρχουν μαρτυρίες, σύμφωνα με τις οποίες ο 13χρονος φέρεται να φώναξε «Αλλάχ Ακμπάρ».

Η αντιτρομοκρατική μονάδα της αστυνομίας του Λονδίνου έχει επιφορτιστεί με την έρευνα, λόγω «ανησυχιών» γύρω από τα κίνητρα του εφήβου. Ωστόσο σε αυτό το στάδιο, το «περιστατικό» αυτό «δεν χαρακτηρίζεται τρομοκρατική ενέργεια», διευκρίνισε η Χέλεν Φλάναγκαν, επικεφαλής επιχειρήσεων αυτής της μονάδας.

Πρόκειται «για εξαιρετικά σοβαρές κατηγορίες κατά ενός νεαρού αγοριού», δήλωσε η ίδια σήμερα, προσθέτοντας ότι η έρευνα συνεχίζεται σε συνεργασία με την τοπική αστυνομία.

Η Βρετανία και ιδιαιτέρως η πρωτεύουσά της, το Λονδίνο, βρίσκονται για χρόνια αντιμέτωπες με τη μάστιγα των επιθέσεων με μαχαίρι μεταξύ εφήβων, οι οποίες μερικές φορές συνδέονται με τη νοοτροπία συμμοριών, ενώ τα συνδικάτα των εκπαιδευτικών καταγγέλλουν γενικότερα μια αύξηση της βίας στα σχολεία.





Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.