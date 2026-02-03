Σοκ στη Γαλλία: 14χρονος μαχαίρωσε καθηγήτρια μέσα στην τάξη

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle H καθηγήτρια καλλιτεχνικών δέχθηκε αρκετές μαχαιριές από 14χρονο μαθητή κατά τη διάρκεια μαθήματος σε γυμνάσιο στο Sanary-sur-Mer

Σύμφωνα με τον εισαγγελέα, δεν προκύπτει θρησκευτικό ή πολιτικό κίνητρο για την επίθεση

Yπήρχαν εντάσεις μεταξύ του μαθητή και της καθηγήτριας

Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται καθηγήτρια στη νότια Γαλλία, μετά από επίθεση με μαχαίρι που δέχθηκε μέσα στην τάξη από 14χρονο μαθητή, σύμφωνα με τις εισαγγελικές αρχές.

Ειδκότερα, όπως ανακοίνωσε ο εισαγγελέας της Τουλόν, η καθηγήτρια καλλιτεχνικών δέχθηκε αρκετές μαχαιριές από 14χρονο μαθητή κατά τη διάρκεια μαθήματος σε γυμνάσιο στο Sanary-sur-Mer, στη νότια Γαλλία.

Η 60χρονη εκπαιδευτικός δέχθηκε τρεις έως τέσσερις μαχαιριές στον κορμό μέσα στην αίθουσα διδασκαλίας της το απόγευμα της Τρίτης, ανέφερε στους δημοσιογράφους ο Ραφαέλ Μπαλάν. Ο μαθητής συνελήφθη και κρατείται με την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας, πρόσθεσε.

Σύμφωνα με τον εισαγγελέα, δεν προκύπτει θρησκευτικό ή πολιτικό κίνητρο για την επίθεση, ωστόσο υπήρχαν εντάσεις μεταξύ του μαθητή και της καθηγήτριας. Ο δράστης δεν είχε ποινικό μητρώο.

Η ασφάλεια στα σχολεία της Γαλλίας αποτελεί αντικείμενο έντονης συζήτησης τα τελευταία χρόνια. Τον Ιούνιο, ο τότε πρωθυπουργός Φρανσουά Μπαϊρού είχε δηλώσει ότι η κυβέρνηση θα δοκιμάσει την τοποθέτηση πυλών ασφαλείας στα σχολεία, μετά τον τραυματισμό σχολικής βοηθού με μαχαίρι κατά τη διάρκεια ελέγχου τσαντών.

Τον Σεπτέμβριο, καθηγητής μουσικής δέχθηκε μαχαιριά στο πρόσωπο από 14χρονο μαθητή την ώρα του μαθήματος σε γυμνάσιο στη βορειοανατολική Γαλλία. Το 2020, η δολοφονία του καθηγητή Σαμουέλ Πατί, μετά την προβολή σκίτσων του Προφήτη Μωάμεθ στο πλαίσιο μαθήματος για την ελευθερία του λόγου, είχε προκαλέσει πολιτικό σάλο στη χώρα.



