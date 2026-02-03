Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Σύμφωνα με τον Guardian, αυτό θα σημάνει το τέλος της προσπάθειας των συνεχών εξοπλισμών σε μια εποχή αυξανόμενης παγκόσμιας αστάθειας

Όσοι υποστηρίζουν τον ελέγχο των όπλων έχουν απευθύνει έκκληση στις δύο πυρηνικές υπερδυνάμεις να δράσουν, έστω την τελευταία στιγμή

Η συνθήκη New Start μεταξύ των ΗΠΑ και της Ρωσίας θα λήξει την Πέμπτη 4 Φεβρουαρίου, με αποτέλεσμα να καταργηθούν οι αμοιβαίοι περιορισμοί ανάμεσα στις δύο πυρηνικές δυνάμεις του κόσμου.

Σύμφωνα με τον Guardian, αυτό θα συμβάλει στην κατάρρευση της διεθνούς τάξης που βασίζεται σε κανόνες και που καθιερώθηκαν μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο.

«Αυτή είναι μια νέα κατάσταση, μια νέα πραγματικότητα και είμαστε έτοιμοι για αυτό», δήλωσε ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, Σεργκέι Ριάμπκοφ, στο ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στο Πεκίνο.

Μπελ: Όλα έτειναν προς τη λάθος κατεύθυνση κατά τη διάρκεια του 2025

Η Αλεξάνδρα Μπελ, πρόεδρος και διευθύνουσα σύμβουλος του Bulletin of the Atomic Scientists, δήλωσε σχετικά: «Όσον αφορά τους πυρηνικούς κινδύνους, όλα έτειναν προς τη λάθος κατεύθυνση κατά τη διάρκεια του 2025. Οι πυρηνικοί κίνδυνοι έχουν γίνει πιο περίπλοκοι, πιο επικίνδυνοι, ενώ έχουμε δει ηγέτες να αποτυγχάνουν στην υποχρέωσή τους να τους διαχειριστούν».

Ο Ντμίτρι Μεντβέντεφ, ο οποίος υπέγραψε τη συμφωνία «New Start» με τον Μπαράκ Ομπάμα το 2010, όταν ο πρώτος ήταν πρόεδρος της Ρωσίας, δήλωσε ότι «η λήξη της συνθήκης θα πρέπει να ανησυχήσει όλους».

«Όταν υπάρχει συμφωνία, αυτό σημαίνει ότι υπάρχει εμπιστοσύνη, αλλά όταν δεν υπάρχει συμφωνία, αυτό σημαίνει ότι η εμπιστοσύνη έχει εξαντληθεί», δήλωσε ο Μεντβέντεφ.

Ομπάμα: Η λήξη της συνθήκης «θα εξαλείψει δεκαετίες διπλωματίας

Ο Ομπάμα έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι η λήξη της συνθήκης «θα εξαλείψει δεκαετίες διπλωματίας και θα μπορούσε να πυροδοτήσει άλλη μια κούρσα εξοπλισμών που θα κάνει τον κόσμο λιγότερο ασφαλή».

Όσοι υποστηρίζουν τον ελέγχο των όπλων, έχουν απευθύνει έκκληση στις δύο πυρηνικές υπερδυνάμεις να δράσουν, έστω την τελευταία στιγμή, για να σώσουν τη συνθήκη.

Τον περασμένο Σεπτέμβριο, ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντιμίρ Πούτιν πρότεινε την παράταση της συμφωνίας «New Start» για ένα ακόμη έτος, κάτι που ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε τότε «καλή ιδέα». Η Μόσχα δήλωσε ότι δεν έλαβε επίσημη απάντηση στην πρόταση του Πούτιν για παράταση ενός έτους.

«Η απουσία απάντησης είναι και αυτή μια απάντηση», πρόσθεσε ο Ριάμπκοφ την Τρίτη.



