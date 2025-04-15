Τραγικό δυστύχημα είχε ο επικεφαλής της Lego και στενός φίλος της βασιλικής οικογένειας της Δανία, Michael Halbye, καθώς σκοτώθηκε κάνοντας σκι στις ελβετικές Άλπεις.

Ο 65χρονος που ήταν ένας από τους επικεφαλής της εταιρείας Kirkbi, στην οποία ανήκει η Lego, έκανε σκι το Σάββατο αλλά βγήκε εκτός πίστας και τραυματίστηκε σοβαρά. Μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο με αεροδιακομιδή, ωστόσο πέθανε από εσωτερική αιμορραγία, όπως ανακοίνωσε η εταιρεία.

Η βασίλισσα Μαρία της Δανίας απέτισε τιμής στον φίλο της. Στην ιστοσελίδα της έγραψε: «Έμαθα με μεγάλη θλίψη την είδηση του ξαφνικού θανάτου του Michael Halbye. Ήταν ένας άνθρωπος που διέθετε μια σπάνια θετική ενέργεια, μεγάλες γνώσεις και μια ισχυρή δέσμευση να κάνει τη διαφορά για όσους βρίσκονται έξω από την κοινότητα. Ήταν φίλος μου και θα λείψει σε πολλούς. Οι σκέψεις μου πηγαίνουν στην οικογένειά του και στους στενούς του φίλους».

Ο Michael Halbye ήταν μέλος του διοικητικού συμβουλίου του ιδρύματος της βασίλισσας Μαρίας για περισσότερα από 17 χρόνια και η Bild ανέφερε ότι είχε γίνει στενός φίλος της ίδιας και του συζύγου της, βασιλιά Φρειδερίκου.

Ο πρόεδρος της εταιρείας, Kirk Kristiansen, δήλωσε «βαθιά συγκλονισμένος» από τον θάνατό του. «Οι σκέψεις και η φροντίδα μας είναι με την οικογένεια του Michael και τους αγαπημένους του», ανέφερε.

Πηγή: skai.gr

