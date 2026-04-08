Τραμπ: Κεκλεισμένων των θυρών οι συνομιλίες με το Ιράν

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) διευκρίνισε σήμερα μέσω ανάρτησής του στο Truth Social, ότι οι συνομιλίες για την κρίση στο Ιράν θα διεξαχθούν κεκλεισμένων των θυρών και ότι «μόνο μια ομάδα ουσιαστικών ΣΗΜΕΙΩΝ» είναι αποδεκτή από την Ουάσινγκτον.

«Αυτά τα σημεία είναι η βάση επί της οποίας συμφωνήσαμε την κατάπαυση του πυρός», είπε, χωρίς να δώσει άλλες διευκρινίσεις για τις διαπραγματεύσεις.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.