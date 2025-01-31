Το υπουργείο Εξωτερικών της Γερμανίας ανακοίνωσε σήμερα ότι «αποθαρρύνει έντονα» τους πολίτες να ταξιδεύουν στη Ρωσία λόγω των αυξανόμενων επιθέσεων με μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) σε τμήματα της χώρας τις τελευταίες εβδομάδες και μήνες, συμπεριλαμβανομένης της περιοχής της Μόσχας.

Οι επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη μέχρι στιγμής έχουν προκαλέσει περιορισμένες υλικές ζημιές και το αμυντικό σύστημα γύρω από τη Μόσχα έχει σημαντικά επεκταθεί, αλλά οι επιθέσεις στο δημόσιο δίκτυο μεταφορών παραμένουν πιθανές, σύμφωνα με την ανακοίνωση που δημοσιεύθηκε στον ιστότοπο του γερμανικού υπουργείου Εξωτερικών.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

