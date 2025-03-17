Η Ελβετία προειδοποίησε σήμερα ότι δεν πρέπει να κλιμακωθεί η δασμολογική διαμάχη μεταξύ των ΗΠΑ και της Ευρώπης ενώ η επικεφαλής αξιωματούχος της χώρας που είναι αρμόδια για το εμπόριο επισκέπτεται την Ουάσινγκτον για να συναντηθεί με εκπροσώπους από την κυβέρνηση Τραμπ.
Η Χελένε Μπουντλίγκερ Αρτιέντα, που είναι επικεφαλής της Κρατικής Γραμματείας Οικονομικών Υποθέσεων (SECO), ταξίδεψε στις ΗΠΑ καθώς η Ελβετία θέλει να αποφύγει να εγκλωβιστεί στα διασταυρούμενα πυρά των δασμών και των αντιποίνων τους.
Η Ελβετία είναι ευάλωτη καθώς οι ΗΠΑ είναι η μεγαλύτερη ενιαία εξαγωγική της αγορά, με προϊόντα που περιλαμβάνουν από ρολόγια έως φαρμακευτικά προϊόντα.
«Η κλιμάκωση της εμπορικής διαμάχης μεταξύ των ΗΠΑ και της ΕΕ --των δύο βασικότερων εμπορικών εταίρων της Ελβετίας-- δεν είναι προς το συμφέρον της Ελβετίας ως μεσαίου μεγέθους και εξαγωγικού προσανατολισμού οικονομίας», ανέφερε η SECO σε ανακοίνωση.
Η SECO προειδοποίησε ότι η Ελβετία μπορεί να πληγεί εμμέσως εάν οι δασμοί στα ευρωπαϊκά οχήματα που έχουν ανακοινωθεί από τις ΗΠΑ τεθούν σε ισχύ, καθώς πολλοί προμηθευτές της αυτοκινητοβιομηχανίας εδρεύουν στη χώρα.
Η SECO αρνήθηκε να δώσει λεπτομέρειες για το ποιον θα συναντήσει η Μπουντλίγκερ Αρτιέντα, ή ποιο θα είναι το περιεχόμενο των συνομιλιών.
Ο Εμπορικός Αντιπρόσωπος των ΗΠΑ εξετάζει επί του παρόντος εάν η Ελβετία και αρκετές άλλες χώρες εμπλέκονται σε «αθέμιτες εμπορικές πρακτικές».
Αν και η Ελβετία έχει μεγάλο εμπορικό πλεόνασμα σε προϊόντα με τις ΗΠΑ, η χώρα δεν ενεργεί με αθέμιτο τρόπο και έχει καταργήσει τους δασμούς σε βιομηχανικά προϊόντα, δήλωσε η Μπουντλίγκερ Αρτιέντα σε ελβετικά μέσα ενημέρωσης νωρίτερα αυτό τον μήνα.
Η Ελβετία είναι η έκτη μεγαλύτερη πηγή ξένων άμεσων επενδύσεων στις ΗΠΑ, με τις ελβετικές εταιρίες να δημιουργούν σχεδόν μισό εκατομμύριο θέσεις εργασίας στη χώρα.
