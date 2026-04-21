Σκάνδαλο στην Ιταλία: Τέσσερις συλλήψεις σε δίκτυο ιερόδουλων με πελάτες ποδοσφαιριστές

Τέσσερις συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν στο Μιλάνο, για υπόθεση που αφορά διοργάνωση «πάρτι» σε γνωστά μαγαζιά της ιταλικής συμπρωτεύουσας. Σύμφωνα με τους εισαγγελείς, οι συλληφθέντες είχαν στήσει και εκμεταλλεύονταν δίκτυο με ιερόδουλες και στους πελάτες τους συμπεριλαμβάνονταν επιχειρηματίες, αλλά και παίκτες του ιταλικού πρωταθλήματος ποδοσφαίρου.

Η έρευνα οδήγησε στην κατάσχεση χρηματικού ποσού που ξεπερνά το ένα εκατομμύριο ευρώ. Ο ιταλικός τύπος γράφει σήμερα ότι, συνολικά, στα συγκεκριμένα πάρτι πήραν μέρος περίπου εβδομήντα παίκτες από ομάδες όπως Μίλαν, Ίντερ, Γιουβέντους, Σασουόλο και Βερόνα.

Όπως φέρεται να προκύπτει από μαρτυρίες σειράς γυναικών, κάποιοι από αυτούς είχαν μαζί τους και σεξουαλικές επαφές. Αγόραζαν ένα «πακέτο» το οποίο περιλάμβανε βραδιά σε γνωστό μαγαζί, σεξουαλική συνεύρεση και μπαλόνια με το λεγόμενο «ιλαρυντικό αέριο», το οποίο περιέχει υποξείδιο του αζώτου. Όπως μεταδίδουν τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης, οι ποδοσφαιριστές φέρονται να έκαναν χρήση της συγκεκριμένης ουσίας και λόγω του ότι δεν ανιχνεύεται από τα τεστ κατά του ντόπινγκ.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες οι συγκεκριμένοι ποδοσφαιριστές (τα ονόματα των οποίων παραμένουν δεν αποκαλύφθηκαν) δεν διέπραξαν αδικήματα και, κατά συνέπεια, δεν διεξάγεται έρευνα σε βάρος τους. Οι συλληφθέντες κατηγορούνται για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος και εκμετάλλευση της πορνείας. Βάσει τηλεφωνικών παρακολουθήσεων, η συγκεκριμένη, παράνομη δραστηριότητα συνεχίσθηκε και κατά την διάρκεια του «λοκνταόυν» που είχε επιβληθεί λόγω κορονοϊού, ενώ μια από τις νεαρές γυναίκες που εκμεταλλευόταν το κύκλωμα, φέρεται να έμεινε έγκυος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

