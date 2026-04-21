Ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε αισιόδοξος για την έκβαση των διαπραγματεύσεων με το Ιράν, δηλώνοντας σε συνέντευξή του στο CNBC ότι οι ΗΠΑ βρίσκονται σε «ισχυρή διαπραγματευτική θέση» και ότι οι συνομιλίες εξελίσσονται «πολύ επιτυχημένα». Ο Αμερικανός πρόεδρος εκτίμησε ότι τελικά θα επιτευχθεί «μια σπουδαία συμφωνία».

Ειδικότερα, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι το Ιράν «δεν έχει άλλη επιλογή» από το να συμμετάσχει στις συνομιλίες που αναμένεται να διεξαχθούν στο Ισλαμαμπάντ, υπογραμμίζοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται σε ισχυρή διαπραγματευτική θέση.

Σε συνέντευξή του στο CNBC, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι η Ουάσινγκτον έχει αποκτήσει το «πάνω χέρι» στη σύγκρουση, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι τελικά θα επιτευχθεί «μια σπουδαία συμφωνία». Μάλιστα, υποστήριξε ότι το Ιράν θα μπορούσε να εξελιχθεί σε «μια ισχυρή και σπουδαία χώρα», εφόσον η ηγεσία του επιδείξει «κοινή λογική».

Ωστόσο, ο Τραμπ άσκησε σκληρή κριτική στην ιρανική ηγεσία, την οποία χαρακτήρισε «αιμοδιψή» και «σκληρούς ανθρώπους, όχι με καλό τρόπο», προσθέτοντας ότι οι ΗΠΑ είναι «πολύ πιο σκληρές» από αυτούς.

Παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες «ελέγχουν πλήρως» το Στενό του Ορμούζ, αντικρούοντας τους ισχυρισμούς της Τεχεράνης ότι έχει τον έλεγχο της στρατηγικής θαλάσσιας οδού. Στη συνέντευξή του στο CNBC, ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι ο αποκλεισμός ιρανικών λιμανιών αποτελεί «τεράστια επιτυχία» και ότι η Ουάσινγκτον «διαχειρίζεται το Ιράν με πολύ επιτυχημένο τρόπο».

Αναφερόμενος στην εκεχειρία, η οποία λήγει σήμερα, ο Τραμπ εμφανίστηκε αρνητικός στο ενδεχόμενο παράτασής της, τονίζοντας ότι «δεν υπάρχει πολύς χρόνος» για διαπραγματεύσεις. Όπως σημείωσε, παραμένει ασαφές πότε θα φτάσει η αμερικανική αντιπροσωπεία στο Πακιστάν, ενώ δεν έχει επιβεβαιωθεί η συμμετοχή του Ιράν.

Ωστόσο, ο ίδιος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο συμφωνίας, υπογραμμίζοντας ότι η Τεχεράνη μπορεί να βρεθεί «σε πολύ καλή θέση» εφόσον αποφασίσει να καταλήξει σε συμφωνία με τις ΗΠΑ.



Πηγή: skai.gr

