Ο ισραηλινός στρατός ανέφερε ότι χτύπησε 40 θέσεις της Χεζμπολάχ σε ολόκληρο το νότιο Λίβανο την Πέμπτη, οι οποίες, όπως ισχυρίζεται, χρησιμοποιούνταν από την παραστρατιωτική οργάνωση, παρά την ύπαρξη της εκεχειρίας.

Στην ανακοίνωση προστίθεται ότι ήχησαν σειρήνες στο βόρειο Ισραήλ, καθώς εντοπίστηκε και αναχαιτίστηκε εναέριος στόχος.

Ειδικότερα, στην ανακοίνωση των IDF σημειώνεται:

«Ο ισραηλινός στρατός συνεχίζει να καταστρέφει τις υποδομές της τρομοκρατίας και να εξοντώνει τρομοκράτες: Την τελευταία ημέρα, χτυπήθηκαν περισσότεροι από 40 στόχοι της τρομοκρατικής οργάνωσης Χεζμπολάχ.

Την τελευταία ημέρα, ο ισραηλινός στρατός (IDF) επιτέθηκε και κατέστρεψε περισσότερες από 40 υποδομές της τρομοκαρατικής οργάνωσης Χεζμπολάχ σε διάφορες περιοχές του νότιου Λιβάνου. Μεταξύ των στόχων που χτυπήθηκαν: αρχηγεία από τα οποία δραστηριοποιούνταν τρομοκράτες, στρατιωτικά κτίρια και άλλες τρομοκρατικές υποδομές.

Τα κεντρικά γραφεία και τα στρατιωτικά κτίρια που χτυπήθηκαν χρησίμευαν στους τρομοκράτες της Χεζμπολάχ για την προώθηση τρομοκρατικών σχεδίων κατά των δυνάμεων του IDF και του Κράτους του Ισραήλ.

Επιπλέον, χθες το βράδυ εντοπίστηκε ένας ύποπτος εναέριος στόχος, ο οποίος πιθανότατα αναχαιτίστηκε στο νότιο Λίβανο. Ενεργοποιήθηκαν σειρήνες.

Ο ισραηλινός στρατός θα συνεχίσει να αναλαμβάνει δράση κατά των απειλών που αντιμετωπίζουν οι πολίτες του Ισραήλ και οι δυνάμεις του, και ενεργεί σύμφωνα με τις οδηγίες της πολιτικής ηγεσίας».

Δείτε βίντεο από ισραηλινή επίθεση κατά στόχων της Χεζμπολάχ:

צה"ל ממשיך בהשמדת תשתיות טרור וחיסול מחבלים: ביממה האחרונה הותקפו יותר מ-40 מטרות של ארגון הטרור חיזבאללה



צה"ל תקף והשמיד ביממה האחרונה יותר מ-40 תשתיות של ארגון הטרור חיזבאללה במרחבים שונים בדרום לבנון. בין המטרות שהותקפו: מפקדות בהן פעלו מחבלים, מבנים צבאיים ותשתיות טרור… pic.twitter.com/YUuz9Qunmw — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) May 1, 2026

Πηγή: skai.gr

