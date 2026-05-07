Προσθέστε το SKAI.gr ως προτιμώμενη πηγή στο Google

Οι Ευρωπαίοι εισαγγελείς ερευνούν πιθανή υπεξαίρεση κονδυλίων της ΕΕ που σχετίζονται με εκπαίδευση στα μέσα ενημέρωσης για τον ηγέτη της γαλλικής ακροδεξιάς Εθνικής Συσπείρωσης, Ζορντάν Μπαρντελά, και άλλα στελέχη του κόμματος, μετέδωσε το Γαλλικό Πρακτορείο επικαλούμενο πηγή κοντά στην υπόθεση.

Το κόμμα αρνήθηκε οποιαδήποτε παρατυπία και ανέφερε σε ανακοίνωσή του ότι η έρευνα ξεκίνησε μετά από καταγγελία της οργάνωσης κατά της διαφθοράς AC!!Anti-Corruption τον περασμένο Δεκέμβριο, ενώ πρόσθεσε ότι ο Μπαρντελά έχει καταθέσει μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση σε βάρος της οργάνωσης.

Η Εθνική Συσπείρωση υποστήριξε επίσης ότι η εκπαίδευση στα μέσα ενημέρωσης που παρασχέθηκε σε αρκετούς ευρωβουλευτές της, συμπεριλαμβανομένου του Μπαρντελά, κατά τη διάρκεια της θητείας 2019-2024 ήταν σύμφωνη με τους κανόνες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Όπως ανέφερε, το πρόγραμμα σταμάτησε με την έναρξη της προεδρικής εκστρατείας του 2022, όταν η Μαρίν Λεπέν, επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος στη Γαλλία, ήταν υποψήφια για την προεδρία.

«Μετά από προκαταρκτική εξέταση, ξεκίνησε έρευνα για υποψία απάτης», ανέφερε η πηγή που επικαλείται το Γαλλικό Πρακτορείο.

Η υπόθεση της εκπαίδευσης στα μέσα ενημέρωσης είναι η τελευταία από μια σειρά άλλων νομικών προκλήσεων με τις οποίες βρίσκεται αντιμέτωπη η Εθνική Συσπείρωση.

Η Μαρίν Λεπέν αναμένει τον Ιούλιο την απόφαση για την έφεσή της σχετικά με την απαγόρευση συμμετοχής σε εκλογές, η οποία της επιβλήθηκε για υπεξαίρεση κονδυλίων της ΕΕ κατά τη διάρκεια της θητείας της ως ευρωβουλευτής. Η απόφαση αυτή αναμένεται να κρίνει αν θα έχει άλλη μία ευκαιρία να διεκδικήσει την προεδρία της Γαλλίας ή αν το κόμμα θα επιλέξει τελικά τον Ζορντάν Μπαρντελά ως υποψήφιο στις εκλογές του 2027.

Σε περίπτωση που της απαγορευτεί να είναι υποψήφια, η Εθνική Συσπείρωση έχει δηλώσει ότι θα κατεβάσει τον 30χρονο Μπαρντελά στις προεδρικές εκλογές.

Πρόσφατες δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι τόσο η Λεπέν όσο και ο Μπαρντελά θα μπορούσαν να επικρατήσουν οποιουδήποτε αντιπάλου στον πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.