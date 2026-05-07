Σχεδόν 130 άτομα συνελήφθησαν στην περιοχή του Παρισιού κατά τη διάρκεια της νύχτας, καθώς οπαδοί συγκρούστηκαν με την αστυνομία μετά την πρόκριση της Παρί Σεν Ζερμέν (PSG) στον τελικό του Champions League, δήλωσε την Πέμπτη ο υπουργός Εσωτερικών, Λοράν Νουνιέζ.

Μιλώντας στο ραδιόφωνο Europe 1, ανέφερε ότι ο συνολικός αριθμός των συλλήψεων ανήλθε σε 127 στη μητροπολιτική περιοχή του Παρισιού, εκ των οποίων οι 107 έγιναν μέσα στην πόλη του Παρισιού, αφού η κάτοχος του τίτλου PSG απέκλεισε την Μπάγερν Μονάχου για να προκριθεί σε δεύτερο συνεχόμενο τελικό και τρίτο συνολικά από το 2020.

Ο υπουργός δήλωσε ότι σημειώθηκαν 11 τραυματισμοί μεταξύ των ταραχοποιών, συμπεριλαμβανομένου ενός σοβαρού τραυματισμού που προκλήθηκε σε άτομο που χρησιμοποιούσε πυροτέχνημα (τύπου mortar), ενώ 23 αστυνομικοί υπέστησαν ελαφρείς τραυματισμούς. Οι συγκρούσεις έλαβαν χώρα έξω από το στάδιο της PSG, Parc des Princes, και στη λεωφόρο Champs-Élysées, καθώς η αστυνομία διέλυε ομάδες ατόμων και εμπόδιζε τον αποκλεισμό του περιφερειακού δρόμου του Παρισιού από τους ταραχοποιούς.

«Το καταδικάζω αυτό σθεναρά· υπάρχουν πάντα εκατοντάδες άτομα υπεύθυνα για αυτές τις υπερβολές κατά τη διάρκεια των εορτασμών, τα οποία επιδιώκουν να συγκρουστούν με τις δυνάμεις επιβολής του νόμου», δήλωσε ο Νουνιέζ. «Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον αστυνομικό διευθυντή και όλες τις ομάδες του που παρενέβησαν συστηματικά σύμφωνα με τις οδηγίες μου και εκείνες των προκατόχων μου».

Επίσης, τους επαίνεσε για την πρόληψη ζημιών σε περιουσίες και την αποτροπή ενδεχόμενων λεηλασιών σε καταστήματα.

Ο Νουνιέζ δήλωσε ότι τα μέτρα ασφαλείας θα αυξηθούν για τον τελικό της 30ής Μαΐου εναντίον της Άρσεναλ στη Βουδαπέστη της Ουγγαρίας.

Ο Νουνιέζ φάνηκε να επικρίνει τον πρόσφατα εκλεγμένο δήμαρχο του Παρισιού, Εμανουέλ Γκρεγκουάρ - ο οποίος παρακολουθεί τακτικά τους αγώνες της PSG - επειδή ανακοίνωσε δημόσια τη δημιουργία μιας «ζώνης φιλάθλων» (fan zone) στο Παρίσι για τον τελικό, χωρίς να συμβουλευτεί προηγουμένως την αστυνομία.

«Πρέπει να δούμε πού θα οργανωθεί αυτή η ζώνη φιλάθλων», πρόσθεσε ο Νουνιέζ.

Playing with fire! - PSG celebrations erupted into clashes as smoke and flares filled the streets of Paris.



French authorities said 127 people were detained and 11 injured overnight following PSG’s Champions League semi-final victory over Bayern Munich.



23 police officers…

Ένα ιστορικό βίας

Οι ταραχές αποτελούν συνηθισμένο φαινόμενο στο Παρίσι και σε άλλα μέρη της Γαλλίας τα τελευταία χρόνια.

Όταν η PSG κέρδισε το Champions League πέρυσι, η αστυνομία προχώρησε σε περισσότερες από 500 συλλήψεις σε όλη τη Γαλλία. Ένας νεαρός άνδρας γύρω στα 20 σκοτώθηκε στο Παρίσι όταν το σκούτερ του χτυπήθηκε από αυτοκίνητο κατά τη διάρκεια των εορτασμών της PSG.

Τα επεισόδια συνεχίστηκαν και την επόμενη μέρα.

Η αστυνομία του Παρισιού συνέλαβε 148 άτομα μετά από συγκρούσεις οπαδών με αστυνομικούς και καταστροφές αυτοκινήτων και βιτρινών καταστημάτων, αφού ο σύλλογος έχασε τον τελικό του 2020 από την Μπάγερν.

Όταν η PSG κέρδισε το γαλλικό πρωτάθλημα το 2013 - τερματίζοντας μια αναμονή 19 ετών - οι εορτασμοί διακόπηκαν απότομα τη Δευτέρα μετά από βίαιες σκηνές, κατά τις οποίες οπαδοί συγκρούονταν με την αστυνομία για αρκετές ώρες, αφήνοντας πίσω τους 30 τραυματίες.

Επεισόδια σημειώθηκαν επίσης στη Champs-Élysées μετά τη νίκη της Αλγερίας στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής το 2019, το 2021 μετά από έναν αγώνα μεταξύ Μαρόκου και Αλγερίας στο Αραβικό Κύπελλο, και το 2022 αφού η Γαλλία και το Μαρόκο προκρίθηκαν αμφότερες στα ημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου την ίδια ημέρα.

Πηγή: skai.gr

