Διαδηλωτές υπέρ των Παλαιστινίων διαπέρασαν για κάποια ώρα χθες Δευτέρα την εξωτερική περίμετρο ασφαλείας που εγκατέστησαν οι αρχές στον χώρο όπου διεξάγεται το συνέδριο του Δημοκρατικού κόμματος στο Σικάγο, αναγνώρισε η αστυνομία, μερικές ώρες προτού πάρει τον λόγο ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν, για να παραδώσει τη σκυτάλη στην αντιπρόεδρό του Κάμαλα Χάρις.

Περίπου εκατό άνθρωποι διαχωρίστηκαν από τον βασικό κορμό της διαδήλωσης, στην οποία συμμετείχαν χιλιάδες άνθρωποι που διαμαρτύρονταν για την υποστήριξη των ΗΠΑ στο Ισραήλ, κι έβαλαν στο στόχαστρο τμήμα φράκτη της αστυνομίας γύρω από το United Center, το στάδιο όπου ξεκίνησε το κομματικό συνέδριο.

Διαδηλωτές άνοιξαν «ρήγμα σε μπαριέρα κατά μήκος της εξωτερικής περιμέτρου ασφαλείας του εθνικού συνεδρίου του Δημοκρατικού κόμματος», εξήγησε η αστυνομία της μεγαλούπολης σε ανακοίνωσή της.

Αστυνομικοί, με μπλε κράνη κι εφοδιασμένοι με ρόπαλα, εμπόδισαν τους διαδηλωτές να προχωρήσουν παραπέρα κι ένας από τους τελευταίους, που φόραγε μαύρα, προσήχθη, διαπίστωσε δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου επιτόπου.

«Η εσωτερική περίμετρος ουδέποτε παραβιάστηκε», ανέφερε η αστυνομική διεύθυνση της μεγαλούπολης, η οποία κατόπιν απομάκρυνε διαδηλωτές από πάρκο κοντά στον χώρο όπου γίνεται το συνέδριο. Ορισμένοι φώναζαν «λευτεριά στην Παλαιστίνη».

Οι οργανωτές της κινητοποίησης, της πρώτης από σειρά διαδηλώσεων που προγραμματίζονται κατά τις τέσσερις ημέρες του συνεδρίου, διαβεβαίωσαν πως συμμετείχαν 20.000 άνθρωποι για να πουν «στους ηγέτες του Δημοκρατικού κόμματος που είναι συνεργοί στη γενοκτονία πως υποστηρίζουν την Παλαιστίνη και καλούν να σταματήσει κάθε αμερικανική βοήθεια στο Ισραήλ».

Στη συγκέντρωση συμμετείχαν χιλιάδες άνθρωποι, όμως το πλήθος ήταν λιγότερο ογκώδες απ’ ό,τι ήλπιζαν κάποιοι από τους οργανωτές, μετέδωσε δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου.

Ο πόλεμος του Ισραήλ με τη Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας διχάζει βαθιά το Δημοκρατικό Κόμμα. Αρκετά μέλη της αριστερής πτέρυγας, καθώς και Αμερικανοί αραβικής καταγωγής, καλούν τον Δημοκρατικό πρόεδρο Μπάιντεν να μειώσει, ακόμη και να τερματίσει, την υποστήριξη που παρέχει η Ουάσιγκτον στις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.