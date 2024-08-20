Οι ΗΠΑ εγκρίνουν την πώληση 36 επιθετικών ελικοπτέρων στη Νότια Κορέα

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ ανακοίνωσε χθες Δευτέρα ότι ενέκρινε την πώληση ως και 36 επιθετικών ελικοπτέρων Apache, καθώς και συναφούς υλικού, στη Νότια Κορέα, έναντι τιμήματος 3,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Η πώληση των οπλικών συστημάτων αυτών, που συμπεριλαμβάνουν 456 πυραύλους, θα επιτρέψει στον σύμμαχο της Ουάσιγκτον στην Ασία να «βελτιώσει τις δυνατότητές (του) για την αντιμετώπιση τρεχουσών και μελλοντικών απειλών», παρέχοντάς του «ισχύ ικανή για την αποτροπή αντιπάλων», αναφέρει ανακοίνωση της αμερικανικής υπηρεσίας αμυντικής συνεργασίας (DSCA).

Η αγοραπωλησία των ειδών που παράγουν οι αμερικανικές βιομηχανίες Boeing και Lockheed Martin θα «βελτιώσει την ασφάλεια μείζονος συμμάχου που είναι δύναμη πολιτικής σταθερότητας και οικονομικής προόδου στην περιοχή», προστίθεται στην ανακοίνωση.

Μετά την έγκριση της πώλησης από το Στέιτ Ντιπάρτμεντ, η DSCA έστειλε, όπως απαιτεί η αμερικανική νομοθεσία για τις μεγάλες εξαγωγές όπλων, ειδοποίηση στο Κογκρέσο, που καλείται πλέον να δώσει οριστικό πράσινο φως.

Η ανακοίνωση αυτή καταγράφτηκε την πρώτη ημέρα των παραδοσιακών ετήσιων κοινών στρατιωτικών γυμνασίων των ΗΠΑ και της Νότιας Κορέας, που σε αυτή την εκδοχή τους αφορούν ιδίως τον περιορισμό της «πυρηνικής απειλής» από πλευράς Βόρειας Κορέας. Τα γυμνάσια θα διαρκέσουν ως την 29η Αυγούστου.

Η Ουάσιγκτον είναι ο κυριότερος σύμμαχος της Σεούλ και ο κυριότερος προμηθευτής εξοπλισμού των ενόπλων δυνάμεών της· κάπου 28.500 αμερικανοί στρατιωτικοί είναι ανεπτυγμένοι στη Νότια Κορέα για να την προστατεύουν από τον βόρειο γείτονά της, που διαθέτει πυρηνικό οπλοστάσιο.

Από τεχνική άποψη, η Βόρεια και η Νότια Κορέα παραμένουν σε εμπόλεμη κατάσταση, αφού ο πόλεμος της Κορέας (1950-1953) τερματίστηκε με απλή ανακωχή, ουδέποτε υπογράφτηκε συμφωνία ειρήνης ανάμεσα στην Πιονγκγιάνγκ και τη Σεούλ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

