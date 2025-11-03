Η κυβέρνηση παραμένει κλειστή για έναν ολόκληρο μήνα και οι ομοσπονδιακοί υπάλληλοι των Ηνωμένων Πολιτειών, που έχουν χάσει πλέον δύο μισθοδοσίες, χρησιμοποιούν πιστωτικές κάρτες για να πληρώνουν τους λογαριασμούς τους, επισκέπτονται κοινωνικά παντοπωλεία για να γεμίσουν τα ντουλάπια τους και ελέγχουν σχολαστικά τους τραπεζικούς τους λογαριασμούς, προσπαθώντας να υπολογίσουν πόσο ακόμη μπορούν να αντέξουν χωρίς μισθό.

Η απάντηση δεν είναι για πολύ ακόμη για τη Σίνθια Μπράουν, υπάλληλο του Κυβερνητικού Τυπογραφείου, που εργάζεται χωρίς να πληρώνεται. Η 53χρονη λέει πως σχεδόν δεν τρώει, ζει με καφέ και πρωτεϊνικά ροφήματα.

Έχει ήδη πουλήσει ό,τι μπορούσε να βρει στο σπίτι της, συμπεριλαμβανομένων δύο παλιών iPhone, και ξεκίνησε μια καμπάνια GoFundMe για να καλύψει τα έξοδά της. Είχε ελπίσει να δουλέψει ως οδηγός για το DoorDash για να συμπληρώσει το εισόδημά της, αλλά το αυτοκίνητό της κατασχέθηκε αφού έχασε μια προθεσμία δόσης δανείου εξαιτίας της διακοπής λειτουργίας.

Η Μπράουν περνά τις μέρες της εξασφαλίζοντας ότι η κυβέρνηση κρατά αρχείο των συνεδριάσεων του Κογκρέσου, οπότε παρακολουθεί στενά τη συζήτηση γύρω από την επανέναρξη. Και αυτό κάνει την κατάσταση, τόσο τη δική της όσο και της χώρας, να φαίνεται ακόμη πιο απελπιστική, όπως λέει: «Δεν πηγαίνει πουθενά. Αυτό είναι που με τρομάζει. Δεν σημειώνεται καμία πρόοδος».

Αρχίζοντας να κλαίει, πρόσθεσε: «Μισούνται τόσο πολύ μεταξύ τους, και εμείς είμαστε απλώς παγιδευμένοι στη μέση».

Τα ομοσπονδιακά κονδύλια εξαντλήθηκαν την 1η Οκτωβρίου, αφού οι νομοθέτες απέτυχαν να εγκρίνουν παράταση, με τους Δημοκρατικούς και οι Ρεπουμπλικανούς συγκρούστηκαν για την πολιτική υγειονομικής περίθαλψης. Οι Δημοκρατικοί θέλουν να επεκτείνουν τις επιδοτήσεις για τα ασφαλιστικά προγράμματα του Affordable Care Act πριν συμφωνήσουν να ξανανοίξει η κυβέρνηση. Οι Ρεπουμπλικανοί λένε ότι δεν θα διαπραγματευτούν για την υγεία μέχρι να επανέλθει σε λειτουργία η κυβέρνηση.

Από αυτό το Σαββατοκύριακο, το αδιέξοδο θα έχει άμεσες συνέπειες για εκατομμύρια Αμερικανούς που βασίζονται σε ομοσπονδιακά κουπόνια τροφίμων ή στέλνουν τα παιδιά τους σε κρατικά χρηματοδοτούμενα προγράμματα υγείας και εκπαίδευσης για οικογένειες χαμηλού εισοδήματος. Τα χρήματα και για τις δύο πρωτοβουλίες, το Πρόγραμμα Συμπληρωματικής Διατροφικής Βοήθειας (SNAP) και το Head Start, επρόκειτο να διατεθούν την 1η Νοεμβρίου. Όμως η κυβέρνηση Τραμπ δηλώνει ότι η διακοπή σημαίνει πως οι πληρωμές δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν. Δύο ομοσπονδιακά δικαστήρια αποφάνθηκαν την Παρασκευή ότι οι αξιωματούχοι πρέπει να κάνουν τουλάχιστον μερικές πληρωμές, αλλά ο ακριβής χρόνος παραμένει ασαφής.

Χωρίς το SNAP, η ομοσπονδιακή υπάλληλος Κλαρίσα Μπράουνινγκ δεν ξέρει τι θα κάνει. Η Μπράουνινγκ, ειδική σε αιτήσεις Κοινωνικής Ασφάλισης στο Σακραμέντο και εκπρόσωπος της συνδικαλιστικής οργάνωσης AFGE Local 3172, είπε ότι η ανάπηρη αδελφή και η κόρη της ζουν μαζί της και βασίζονται στα κουπόνια τροφίμων. Ήδη δυσκολευόταν να πληρώσει για είδη παντοπωλείου. Ο σύζυγός της απολύθηκε πρόσφατα και τώρα το νοικοκυριό της δεν έχει τρόπο να πληρώσει για φαγητό.

«Είναι διπλό πλήγμα», είπε η Μπράουνινγκ. «Έχουμε εξαντλήσει τα πάντα που είχαμε».

Από τους 2,1 εκατομμύρια ομοσπονδιακούς υπαλλήλους της χώρας, περισσότεροι από 750.000 έχουν τεθεί σε αναγκαστική άδεια για έναν ολόκληρο μήνα. Εκατοντάδες χιλιάδες άλλοι εργάζονται χωρίς αμοιβή, ενώ ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει βρει τρόπους να πληρώνει ορισμένους πράκτορες επιβολής του νόμου και εν ενεργεία στρατιωτικούς.

Προσθέτοντας περισσότερο άγχος στους εργαζόμενους, η κυβέρνηση απειλεί να στερήσει τους υπαλλήλους σε αναγκαστική άδεια από τα αναδρομικά τους, παρόλο που ο Τραμπ είχε υπογράψει νόμο το 2019 που τα εγγυάται μετά την προηγούμενη διακοπή λειτουργίας.

Ο Τζέιμς Κίρβαν, 31 ετών, είναι μεταξύ αυτών που κινδυνεύουν. Έχει τεθεί σε αναγκαστική άδεια από τη δουλειά του ως νομικός στο Εθνικό Συμβούλιο Εργασιακών Σχέσεων από την αρχή της διακοπής.

Αντιμετωπίζοντας αυξανόμενους λογαριασμούς κοινής ωφέλειας, έξοδα διατροφής, ενοίκιο και 160.000 δολάρια σε φοιτητικά δάνεια, ο Κίρβαν ακύρωσε πρόσφατα ένα ταξίδι στο Σικάγο για τον γάμο ενός στενού ξαδέλφου.

«Μπορώ μάλλον να αντέξω ακόμη δυο εβδομάδες πριν χρειαστεί να πάρω σοβαρά δάνεια με πιστωτικές κάρτες. Σοβαρά δάνεια», είπε.

Ωστόσο, ο Κίρβαν δήλωσε ότι νιώθει τυχερός: πολλοί ομοσπονδιακοί υπάλληλοι βρίσκονται σε πολύ πιο επισφαλείς θέσεις.

Περίπου το ένα έκτο του ομοσπονδιακού εργατικού δυναμικού στην εκτελεστική εξουσία κερδίζει λιγότερα από τον εθνικό διάμεσο μισθό των περίπου 62.000 δολαρίων, σύμφωνα με ανάλυση της Washington Post βάσει διαθέσιμων ομοσπονδιακών δεδομένων.

Το Ταμείο Εκπαίδευσης και Βοήθειας Ομοσπονδιακών Υπαλλήλων (Federal Employee Education and Assistance Fund), μια μη κερδοσκοπική οργάνωση που προσέφερε μικροεπιχορηγήσεις 150 δολαρίων σε ομοσπονδιακούς υπαλλήλους από τότε που σταμάτησαν οι πρώτες μισθοδοσίες, δήλωσε ότι αναγκάστηκε να σταματήσει να δέχεται αιτήσεις αυτή την εβδομάδα. Ο οργανισμός είχε λάβει πάνω από 10.000 αιτήσεις και πλησίαζε το όριο χρηματοδότησής του του 1 εκατομμυρίου δολαρίων.

Οι περισσότεροι από όσους υπέβαλαν αιτήσεις συνέχιζαν να εργάζονται χωρίς μισθό, δήλωσε η εκτελεστική διευθύντρια Ρόμπιν Κίο, και πολλοί χρησιμοποιούσαν τα χρήματα για τρόφιμα. Ο μέσος μισθός όσων έλαβαν βοήθεια ήταν λίγο πάνω από 50.000 δολάρια, είπε η Κίο.

«Όπως πολλοί συμπολίτες τους Αμερικανοί, αυτοί οι εργαζόμενοι ζουν από μισθό σε μισθό και δεν μπορούν αυτή τη στιγμή να καλύψουν τις βασικές τους ανάγκες διαβίωσης», δήλωσε η Κίο.

