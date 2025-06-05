Αυτεπάγγελτη εισαγγελική έρευνα κινήθηκε κατά του προέδρου του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP) της Τουρκίας Οζγκιούρ Οζέλ λόγω δηλώσεων του για τον επικεφαλής εισαγγελέα της Κωνσταντινούπολης, με την κατηγορία της «απειλής δικαστικού λειτουργού με στόχο την παρεμπόδιση της εκτέλεσης των καθηκόντων του» και της «δημόσιας προσβολής δημόσιου λειτουργού».

Σε ανακοίνωση της γενικής εισαγγελίας Κωνσταντινούπολης αναφέρεται: «Ξεκίνησε αυτεπάγγελτη έρευνα κατά του προέδρου του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος Özgür Özel για ‘απειλή δικαστικού λειτουργού με σκοπό να τον εμποδίσει να εκτελέσει το καθήκον του’ και ‘δημόσια προσβολή δημόσιου λειτουργού για το καθήκον του’ λόγω όσων είπε για τον επικεφαλής εισαγγελέα της Κωνσταντινούπολης κ. Akın Gürlek στη συγκέντρωση που πραγματοποιήθηκε σήμερα στην επαρχία μας».

Σε συλλαλητήριο του CHP στην συνοικία Γκαζιοσμάνπασα της Κωνσταντινούπολης χθες Τετάρτη 4η Ιουνίου, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης προέβη σε σκληρές δηλώσεις κατά τους επικεφαλής της γενικής εισαγγελίας της Κωνσταντινούπολης Ακίν Γκιουρλέκ σχετικά με τη σύλληψη πέντε δημάρχων του CHP, στο πλαίσιο της διεύρυνσης του κατηγορητηρίου στην υπόθεση διαφθοράς σε βάρος του φυλακισμένου δημάρχου Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου.

«Ακίν, χτύπησες σκληρό βράχο, φίλε μου! Εξαντλείται η υπομονή μας. Σου το λέω με την ίδια αποφασιστικότητα που το είπα και στο Σαρατσχανέ (σ.σ. η περιοχή που βρίσκεται το δημαρχείο της Κωνσταντινούπολης, όπου έγιναν τα μεγάλα συλλαλητήρια του CHP μετά τη σύλληψη του Ιμάμογλου). Θα έρθω, θα τα σπάσω, σύνελθε. Ερχόμαστε κύριοι, κάνουμε τη διαμαρτυρία μας και διαλυόμαστε. Αλλά μην με τσαντίζεις, γιατί θα συγκεντρωθούμε και δεν θα διαλυθούμε. Απευθύνομαι από εδώ στον κ. Ερντογάν, απευθύνομαι σε όποιον μπορεί να σκεφτεί λογικά στο ΑΚΡ. Το τέλος αυτής της υπόθεσης δεν θα είναι καλό, πάρτε τον αυτόν από εδώ!» είπε ο Οζγκιούρ Οζέλ αναφερόμενος στον Ακίν Γκιουρλέκ – είναι ο εισαγγελέας που έχει την κύρια ευθύνη για τις διώξεις σε βάρος των δημάρχων και άλλων στελεχών της αντιπολίτευσης.

Ο 43χρονος Γκιουρλέκ, ως δικαστής αρχικά και εισαγγελέας στη συνέχεια, διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο σε μεγάλες δίκες που αφορούσαν διώξεις κατά στελεχών της αντιπολίτευσης, μεταξύ των οποίων στην καταδίκη του συμπροέδρου του φιλοκουρδικού Κόμματος Δικαιοσύνης των Λαών (HDP), Σελαχατίν Ντεμιρτάς και τις διώξεις εις βάρος του Ιμάμογλου καθώς και δημάρχων τους CHP σε περιφερειακούς δήμους της Κωνσταντινούπολης. Στο παρελθόν ήταν υφυπουργός Δικαιοσύνης. Ο ηγέτης του CHP Οζγκιούρ Οζέλ είχε αποκαλέσει τον Ακίν Γκιουρλέκ στο παρελθόν «πλανόδια γκιλοτίνα».

Ο υπουργός Δικαιοσύνης της Τουρκίας Γιλμάζ Τουντς χαρακτήρισε τα σχόλια του Οζέλ «απαράδεκτα» και υποστήριξε πως συνιστούν «απειλή για το δικαστικό σώμα και ανοιχτή επίθεση στο κράτος δικαίου».

Πηγή: skai.gr

