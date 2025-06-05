Το Ανθρωπιστικό Ίδρυμα GHF για τη Γάζα ανέστειλε επ’ αόριστον τη λειτουργία του

Το Ανθρωπιστικό Ίδρυμα για τη Γάζα (GHF), νεοσύστατη οργάνωση υποστηριζόμενη από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, ανέστειλε επ’ αόριστον την επαναλειτουργία των κέντρων διανομής ανθρωπιστικής βοήθειας που διαχειρίζεται, τα οποία αρχικά είχε ανακοινώσει πως σκόπευε να ανοίξουν σήμερα στη Λωρίδα της Γάζας, όπου οι δρόμοι που οδηγούν σε αυτά μετατράπηκαν σε «ζώνες μαχών», σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό.

Καθώς ο καταστροφικός πόλεμος οδεύει να συμπληρώσει είκοσι μήνες μεθαύριο Σάββατο, με έναυσμα άνευ προηγουμένου έφοδο του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς στο νότιο Ισραήλ, η διεθνής πίεση εντείνεται στο Ισραήλ για να τον τερματίσει. Όμως οι ΗΠΑ άσκησαν βέτο σε σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ χθες, που ζητούσε κατάπαυση του πυρός και απρόσκοπτη διανομή βοήθειας.

Η πολιτική προστασία στη Λωρίδα της Γάζας ανακοίνωσε στο μεταξύ πως 48 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ισραηλινούς βομβαρδισμούς χθες. Από την πλευρά του, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε πως μέλος του σκοτώθηκε σε μάχη στο βόρειο τμήμα του θυλάκου.

Η έφοδος της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ την 7η Οκτωβρίου 2023 στοίχισε τη ζωή σε 1.218 ανθρώπους στην ισραηλινή πλευρά, στην πλειονότητά τους αμάχους, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου βασισμένη σε επίσημα δεδομένα.

Από τους 251 ανθρώπους που είχαν απαχθεί την 7η Οκτωβρίου 2023 στο νότιο Ισραήλ, στη Λωρίδα της Γάζας απομένουν 57, πλην όμως τουλάχιστον 34 από αυτούς είναι νεκροί, σύμφωνα με τις ισραηλινές αρχές. Η Χαμάς έχει εξάλλου ακόμη στα χέρια της τη σορό ισραηλινού στρατιώτη που είχε σκοτωθεί το 2014, σε προηγούμενο πόλεμο στον θύλακο.

Τουλάχιστον 54.607 Παλαιστίνιοι, στην πλειονότητά τους άμαχοι, έχουν σκοτωθεί έκτοτε στις ισραηλινές ευρείας κλίμακας στρατιωτικές επιχειρήσεις αντιποίνων, κατά τα πιο πρόσφατα στοιχεία του υπουργείου Υγείας της κυβέρνησης της Χαμάς στη Γάζα, που χαρακτηρίζονται αξιόπιστα από τον ΟΗΕ.

