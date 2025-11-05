Νέες ενισχύσεις, άλλους 5.000 στρατιώτες, έστειλε στη Ρωσία η Βόρεια Κορέα σύμφωνα με το νοτιοκορεατικό πρακτορείο Yonhap.

Επισήμως, πηγαίνουν ως μηχανικοί και εργάτες οικοδομών για να «αποκαταστήσουν τις υποδομές», αλλά οι νοτιοκορεατικές μυστικές υπηρεσίες εντοπίζουν ίχνη ότι οι νέες ομάδες προετοιμάζονται για περαιτέρω ανάπτυξη στο μέτωπο.

Σύμφωνα με τη Σεούλ, περίπου 10.000 Βορειοκορεάτες στρατιώτες βρίσκονται ήδη σταθμευμένοι κοντά στα ρωσοουκρανικά σύνορα, ενώ περίπου 1.000 βορειοκορεάτες σκαπανείς καθαρίζουν νάρκες.

Το Yonhap ανέφερε προηγουμένως ότι περίπου 2.000 Βορειοκορεάτες που στάλθηκαν στη Ρωσία έχουν χάσει τη ζωή τους στον πόλεμο κατά της Ουκρανίας.

Το μέτωπο του Ποκρόβσκ

Τις αναφορές της Μόσχας ότι το Ποκρόβσκ έχει πλέον περικυκλωθεί, διέψευσε στο μεταξύ με ανακοίνωσή του το Κίεβο.

Ο ουκρανικός στρατός ανακοίνωσε ότι ενίσχυσε τις δυνάμεις του στην περιοχή όπου διεξάγονται σφοδρές μάχες.



