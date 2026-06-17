Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Τετάρτης σε αγροτοδασική έκταση στην Τοπική Κοινότητα Καλή του Δήμου Σκύδρας στην Πέλλα. Σύμφωνα με την πυροσβεσιτκή η φωτιά δεν απειλεί οικισμό και καίει χόρτα και πουρνάρια.

Η κινητοποίηση των δυνάμεων κατάσβεσης είναι ισχυρή για να προλάβουν την επέκταση της φωτιάς. Στο σημείο έσπευσαν 42 πυροσβέστες. Ανάμεσά τους βρίσκονται 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 2ης ΕΜΟΔΕ, ενώ χρησιμοποιούνται 10 πυροσβεστικά οχήματα.

Για την επιχείρηση της κατάσβεσης κινητοποιήθηκε και ένα ελικόπτερο, ενώ παρέχουν πολύτιμη συνδρομή και υδροφόρες των τοπικών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ).

#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην Τ.Κ. Καλή Πέλλας. Κινητοποιήθηκαν 42 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 17, 2026

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.