Στα χέρια της ΕΛ.ΑΣ. βρίσκεται ένας 16χρονος, ο οποίος συνελήφθη το μεσημέρι της Παρασκευής 12 Ιουνίου 2026 στο Πόρτο Ράφτη από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μαρκοπούλου – Μεσογαίας.

Ο ανήλικος κατηγορείται για εκβίαση κατά συναυτουργία και παραβάσεις των νόμων περί όπλων και φωτοβολίδων, ενώ συνελήφθη και η μητέρα του για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο 16χρονος μαζί με δύο συνεργούς του εκβίαζαν συστηματικά τον περασμένο Μάιο έναν 14χρονο. Με την απειλή σωματικής βίας, τον ανάγκαζαν να τους παραδίδει τμηματικά χρυσά κοσμήματα της μητέρας του, τα οποία στη συνέχεια διοχέτευαν σε ανταλλακτήριο χρυσού. Η συνολική αξία της λείας τους αγγίζει τις 10.000 ευρώ.

Οι δύο συνεργοί του 16χρονου έχουν ήδη ταυτοποιηθεί από την προανάκριση και αναζητούνται από τις αρχές, ενώ ο συλληφθείς ανήλικος οδηγήθηκε στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.

Τι βρέθηκε στις έρευνες

Μετά από έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία του 16χρονου, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, 5 φωτοβολίδες, μηχανισμός εκτόξευσης φωτοβολίδων και σιδερογροθιά.

Πηγή: skai.gr

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