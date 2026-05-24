Σφοδροί ρωσικοί βομβαρδισμοί στο Κίεβο - Συγκλονιστικά πλάνα από τα χτυπήματα

Η Ρωσία ανακοίνωσε ότι κατά τη διάρκεια της νύχτας έπληξε στόχους στην Ουκρανία χρησιμοποιώντας τέσσερις τύπους πυραύλων Oreshnik, Iskander, Kinzhal, Zircon (Ορέσνικ, Ισκαντέρ, Κινζάλ και Ζιρκόν).

Οι απανωτές επιθέσεις της Ρωσίας με βαλλιστικούς και υπερηχητικούς πυραύλους έγιναν ως αντίποινα για ουκρανικά πλήγματα εναντίον πολιτικών στόχων στο ρωσικό έδαφος, σύμφωνα με ρωσικά κρατικά πρακτορεία ειδήσεων.

Σύμφωνα με το πρακτορείο Interfax, που επικαλείται το ρωσικό υπουργείο Άμυνας, οι επιθέσεις ήταν όλες επιτυχείς και στόχευσαν ουκρανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις διοίκησης, αεροπορικές βάσεις και άλλες υποδομές του ουκρανικού στρατιωτικοβιομηχανικού συμπλέγματος.

Ζελένσκι: Tουλάχιστον 83 άνθρωποι τραυματίστηκαν από την επίθεση

«Η Ρωσία έπληξε την πόλη Μπίλα Τσέρκβα, στην ουκρανική περιφέρεια του Κιέβου, με βαλλιστικό πύραυλο μεσαίου βεληνεκούς τύπου Ορέσνικ», δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, μετά από μεγάλη νυχτερινή ρωσική επίθεση.

Σύμφωνα με τον ίδιο, τουλάχιστον 83 άνθρωποι τραυματίστηκαν από την επίθεση, η οποία πραγματοποιήθηκε με τη χρήση 600 μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones) και 90 πυραύλων.



