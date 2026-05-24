Σύμβουλος του Χαμενεΐ: Η διαχείριση του Ορμούζ από το Ιράν βάζει τέλος σε 50 χρόνια ανασφάλειας στον Περσικό Κόλπο

Ο Μοχσέν Ρεζάι, στρατιωτικός σύμβουλος του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, δήλωσε την Κυριακή ότι η διαχείριση του Στενού του Ορμούζ αποτελεί «νόμιμο δικαίωμα» της Τεχεράνης, με σκοπό τη διασφάλιση της εθνικής ασφάλειας.

«Η διαχείριση του Στενού του Ορμούζ από το Ιράν βάζει τέλος σε 50 χρόνια ανασφάλειας στον Περσικό Κόλπο», δήλωσε ο Ρεζάι σύμφωνα με τα ιρανικά πρακτορεία ειδήσεων.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.