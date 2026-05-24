Σύμβουλος του Χαμενεΐ: Η διαχείριση του Ορμούζ από το Ιράν βάζει τέλος σε 50 χρόνια ανασφάλειας στον Περσικό Κόλπο

Στρατιωτικός σύμβουλος του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, δήλωσε ότι η διαχείριση του Ορμούζ αποτελεί «νόμιμο δικαίωμα» της Τεχεράνης

Ορμούζ

Ο Μοχσέν Ρεζάι, στρατιωτικός σύμβουλος του ανώτατου ηγέτη του ΙράνΜοτζτάμπα Χαμενεΐ, δήλωσε την Κυριακή ότι η διαχείριση του Στενού του Ορμούζ αποτελεί «νόμιμο δικαίωμα» της Τεχεράνης, με σκοπό τη διασφάλιση της εθνικής ασφάλειας.

«Η διαχείριση του Στενού του Ορμούζ από το Ιράν βάζει τέλος σε 50 χρόνια ανασφάλειας στον Περσικό Κόλπο», δήλωσε ο Ρεζάι σύμφωνα με τα ιρανικά πρακτορεία ειδήσεων.

Μπορείτε να δείτε ΕΔΩ όλες τις εξελίξεις για την κρίση στη Μέση Ανατολή.

TAGS: Μοτζτάμπα Χαμενεΐ Ιράν Στενά του Ορμούζ Κρίση στη Μέση Ανατολή
